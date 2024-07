Willkommen zum Chart der Woche – Aena SME

Die Corona-Pandemie bedeutete eine gewaltige Zäsur. Erstmals seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe vor rund 100 Jahren war eine Mehrheit der Weltbevölkerung von tiefen präventionsbedingten Eingriffen betroffen.

Auch wirtschaftlich bildeten sich in kürzester Zeit gewaltige Schieflagen. Besonders hart getroffen wurde die weltweite Reise- und Tourismusindustrie, die auf den freien Verkehr von Personen angewiesen ist. Genau das war lange Zeit nicht möglich.

Seit dem faktischen Ende des Pandemiegeschehens erlebt die Branche aber eine beispiellose Erholung: Es wird so viel gereist, wie nie zuvor. Das prägte sogar den Begriff des Revenge Travel, des Reisens aus Rache an den erlittenen Alltagseinschnitten. Einer der Profiteure des Booms ist der spanische Flughafenbetreiber Aena SME.

Aena SME Chartsignale

Ausbruch über signifikanten Widerstand: Aena SME ist nach mehreren erfolglosen Versuchen über eine markante Hürde geklettert.

Aena SME ist nach mehreren erfolglosen Versuchen über eine markante Hürde geklettert. Frisches Mehrjahreshoch: Die Aktie hat den höchsten Stand seit mehreren Jahren erzielt. Solche Hochs sind technische Kaufsignale.

Die Aktie hat den höchsten Stand seit mehreren Jahren erzielt. Solche Hochs sind technische Kaufsignale. Bullishe Verlaufsstruktur: Der Rallye liegt ein lehrbuchartiger Verlauf zugrunde.

Der Rallye liegt ein lehrbuchartiger Verlauf zugrunde. Starke technische Indikation: Die Kursgewinne werden durch einen gesunden Zustand der Aktie unterstützt.

Bereit zum Abflug

Aena SME ist ein 1991 gegründeter Flughafenbetreiber, der zu 51 Prozent dem spanischen Staat gehört und zahlreiche Flughäfen nicht nur auf dem spanischen Festland, sondern auch den Inseln des Königreiches betreibt. Zum Portfolio gehören außerdem Airports im spanischsprachigen Ausland, darunter vor allem in Mittel- und Südamerika.

Laut Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE war Aena SME im August 2022 der nach abgefertigten Passagieren größte Flughafenbetreiber der Welt. Das ist angesichts der Tatsache, dass Spanien nach Frankreich das von internationalen Touristen am häufigsten besuchte Land der Welt ist, nicht überraschend. Insgesamt 85 Millionen Reisende hieß Spanien im vergangenen Jahr willkommen.

Das sorgte für ein kräftiges Wachstum der Geschäfte von Aena SME. Der Flughafenbetreiber konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 5,05 Milliarden Euro erzielen und daraus einen beachtlichen Nettogewinn von 1,63 Milliarden Euro erwirtschaften. Das führte nach den schwachen Jahren 2020 und 2021 zu einer dynamischen Erholung der Aktie.

Bullenflagge verhilft der Aktie zum Durchbruch

Diese bildete nach dem Corona-Crash zunächst einen Doppelboden im Bereich von 105 Euro. Anschließend setzte ein wellenartiger Anstieg ein, auf den zwei Bullenflaggen folgten. Diese sind im Chart anhand der zwischenzeitlichen Abwärtstrendkanäle zu erkennen. Üblicherweise werden solche Flaggen nach oben aufgelöst, daher gelten sie als Trendfortsetzungssignale.

Die letzte Bullenflagge hat sich genau im Bereich von 180 Euro gebildet. Hier lag ein aus den Jahren 2017 bis 2020 rührender Widerstand. Der aber konnte nun mithilfe der bullishen Auflösung der Flaggenformation überwunden werden. Da auch die 50-Tage-Linie inzwischen über diesen Widerstand geklettert ist, stehen die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch gut.

Chart liefert starkes technisches Kaufsignal

Neue Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale, daher ist in der Aktie des Flughafenbetreibers eine Fortsetzungsrallye zu erwarten. Erste Anzeichen hierfür hat die Aktie bereits geliefert. Weitere Hinweise ergeben sich aus der technischen Indikation. Hier sind sowohl im Relative-Stärke-Index RSI als auch im Trendstärkeindikator MACD Aufwärtstrends zu beobachten, die dem Aufwärtstrend der Aktie folgen.

Das bedeutet, dass der Kursanstieg der Aktie durch die technische Indikation unterstützt wird, was das Risiko von Fehlsignalen minimiert und den Kursanstieg als technisch gesund anzeigt. Die Anteile von Aena SME dürften daher vor nachhaltig höheren Notierungen stehen. Gegen zwischenzeitliche Korrekturen und Pullbacks ist die Aktie außerdem durch die alte Widerstandszone im Bereich von 180 Euro abgesichert.

Attraktive Bewertung, stattliche Dividende

Auch fundamental ist die Aktie bereit zum Abflug. Auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2024 ist Aena SME mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 bewertet. Das liegt unter dem Branchendurchschnitt von 16,3. Dank der inzwischen wieder starken Ertragslage kann der Flughafenbetreiber außerdem eine überdurchschnittlich hohe Dividende auszahlen, was das Papier auch für ausschüttungsorientierte Anleger interessant macht.

Auch der Unterstützung durch Analysten kann sich die Aktie von Aena SME sicher sein. Aktuell wird das Papier von 25 Experten beobachtet, von denen 14 eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Das aktuell höchste Kursziel liegt bei 220 Euro, was ein Potenzial von etwa 16 Prozent bedeutet. Zum Verkauf ist die Aktie hingegen von nur zwei Analysten empfohlen.

Aena SME auf einen Blick

ISIN: ES0105046009

ES0105046009 Börsenwert: 28,4 Mrd. €

28,4 Mrd. € Dividendenrendite: 4,2 %

4,2 % KGVe 2024: 15,5

15,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.