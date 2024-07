Der Hype um KI-Aktien wird in eine neue Phase eintreten. Angeführt vom raketenartigen Aufstieg der NVIDIA-Aktie klettern Aktien mit KI-Bezug seit mehr als einem Jahr in ungeahnte Höhen. Während in den vergangenen beiden Jahren vor allem Tech-Aktien gefragt waren, dürften sich Anleger künftig vor allem auf KI-Aktien aus der zweiten Reihe konzentrieren.

KI-Aktien aus der zweiten Reihe

In einigen Marktnischen gibt es KI-Aktien, die noch lukrativ sind. Das sind Unternehmen, die über ein etabliertes Geschäftsmodell verfügen, das durch KI einen weiteren Wachstumsschub erfahren kann. Die allgemeinen Wachstumsaussichten für Unternehmen im KI-Bereich sind unverändert gut.

Der Markt mit KI-Produkten und Dienstleistungen verzeichnet heute weltweit ein Volumen von gut 1,2 Billionen Euro. Bis 2023 soll er auf zwölf Billionen Euro anwachsen. Wir haben uns Abseits der KI-Platzhirsche für Sie umgesehen.

