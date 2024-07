Ist das bereits das Ende der kürzlich angelaufenen Erholung in der Aktie von Evotec? Die Anteile des Hamburger Wirkstoffforschers stehen am Donnerstag trotz eines in den vergangenen Tagen positiven Newsflow, wie der Bekanntgabe einer Forschungskooperation mit Pfizer, stark unter Druck und verlieren fast 6 Prozent.

Aktie fällt nach kuriosem Downgrade