Der Bitcoin hat in den vergangenen vier Wochen über 13 Prozent an Wert verloren. Der Gründer von Skyridge Capital und langjährige Krypto-Bulle Anthony Scaramucci ist der Meinung, dass eine Reihe positiver Faktoren die Rallye wieder zünden könnten, sodass Bitcoin schließlich 170.000 US-Dollar erreichen wird. Bis Ende des Jahres erwartet Scaramucci ein Niveau von 100.000 US-Dollar. "Wir lieben die Fundamentaldaten von Bitcoin auf lange Sicht", sagte er in einem Interview mit CNBC.

Mount Gox, die gescheiterte Kryptobörse, die vor einem Jahrzehnt in Konkurs ging, hat bereits damit begonnen, die neun Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen, die sie ihren Gläubigern und Kunden schuldet, wie das Unternehmen letzte Woche in einer Erklärung mitteilte.

FTX, die Kryptobörse, die im Jahr 2022 zusammenbrach, plant ebenfalls, die meisten ihrer Einleger vollständig auszuzahlen. Das Unternehmen könnte den Anlegern im Zuge dessen bis zu 16 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen zurückgeben, so die Anwälte der Börse. Scaramucci schätzt, dass etwa 40-50 Prozent der Auszahlungen in Kryptowährungen reinvestiert werden könnten, da viele "Hardcore"-Investoren der ersten Stunde Bitcoin treu geblieben seien.

"Vieles davon war in Bitcoin, es wurde in der Insolvenz eingefroren, es wurde in US-Dollar umgewandelt, leider zu niedrigen Zahlen für Bitcoin, aber es wird in Kürze an diese Kontoinhaber zurückgehen, und wir denken, dass viel davon in den Vermögenswert zurückfließen wird."

Bitcoin vor Mainstream-Momentum

Die USA haben einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen eingebracht. Das sei ein vielversprechendes Zeichen dafür, dass Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel immer mehr akzeptiert werde, was sich positiv auf seine langfristige Entwicklung auswirke, so Scaramucci. "Für mich ist es eine überwältigende Schlussfolgerung, dass dies eine akzeptable langfristige Anlageklasse in den Vereinigten Staaten sein wird."

Verkaufsdruck vor Ende

Das Bitcoin-Halving habe einen gewissen Verkaufsdruck bei Minern ausgelöst, die versuchten, ihre Gewinne über Wasser zu halten, so Scaramucci, während die Rückzahlungen von Mount Gox auch einen gewissen Verkaufsdruck von Investoren ausgelöst haben, die wieder Zugang zu ihren Krypto-Investitionen haben wollten.

Die Bundesregierung hat ebenfalls Kryptowährungen im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar veräußert, nachdem die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2024 rund 2,2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin von einer Filmpiraterie-Seite beschlagnahmt hatten. Laut Daten der Blockchain-Analyse-Website Arkhan Intelligence schickte die Regierung am Montag weitere 155 Millionen US-Dollar in Bitcoin an verschiedene Kryptobörsen und Marktmacher. Dieser Verkaufsdruck wird jedoch laut Scaramucci wahrscheinlich nachlassen, sobald die Verkäufer sich zurückziehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

