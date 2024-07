Angetrieben von einer starken Geschäftsentwicklung und dem Hype um Künstliche Intelligenz hat sich die Aktie von Broadcom zuletzt stark verteuert. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten haben sich die Anteile mit einem Zuwachs von 98,8 Prozent nahezu verdoppelt.

Starkes Gewinnwachstum treibt Broadcom an

An die Kursgewinne von Nvidia, das im selben Zeitraum um 220 Prozent zulegen konnte, reicht das zwar nicht heran, den Vergleich mit anderen stark gefragten KI- und Halbleiterwerten wie Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor, Nvidia-Rivale AMD oder Super Micro Computer braucht die Aktie aber nicht zu scheuen.

Unterstützt wurde die Rallye einerseits durch starke Geschäfte. In den vergangenen zwei Quartalen verzeichnete Broadcom ein Umsatzwachstum von 34 beziehungsweise 43 Prozent. Der Gewinn lag konstant bei etwa 11 US-Dollar pro Aktie, was ein Gesamtjahresergebnis von mindestens 44 US-Dollar je Anteilsschein erwarten lässt.

Experten erwarten weiter steigende Erträge

Für das kommende Jahr rechnen Analysten mit einem Anstieg der Gewinne auf knapp 61 US-Dollar pro Aktie. Das würde auf der Basis des Schlusskurses vom Mittwoch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 28,6 bedeuten, was um rund 100 Prozent über dem historischen Mittel der Aktie liegt.

Geht es allerdings nach dem Research-Haus Rosenblatt Securities hat Broadcom sein Ertragspotenzial damit noch nicht ausgeschöpft. Analyst Hans Mosesmann, der laut den Daten des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks als einer der absolut zuverlässigsten Experten gilt, erwartet bis 2026 einen Gewinn von 75 US-Dollar pro Aktie.

Analyst verpasst der Aktie ein Monsterkursziel

Sein bisheriges Kursziel von 1.650 US-Dollar, was ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 bedeuten würde, hat Mosesmann daher angehoben – auf spektakuläre 2.400 US-Dollar! Das ist das mit Abstand höchste Kursziel aller Wall-Street-Analysten, die den fairen Wert der Aktie aktuell auf 1.888 US-Dollar taxieren, und bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 37,6 Prozent.

Als Grund für sein äußerst bullishes Kursziel nennt Mosesmann, der bereits vor drei Wochen mit einem nicht minder spektakulären Kursziel für die Aktie von Nvidia aufgefallen ist, die starke Position des Unternehmens im Bereich KI-Infrastruktur und Vernetzung.

In der Vergangenheit ist Broadcom immer wieder auch durch größere Übernahmen, wie beispielsweise jener von VMware aufgefallen. Das sichere dem Konzern, so der Analyst, verbesserte Synergien im Bereich von Unternehmenssoftware.

Aktie kann vom Optimismus profitieren

Anleger zeigen sich von der Kurszielanhebung beeindruckt und bescheren der Aktie am frühen Donnerstagnachmittag ein Plus von rund einem Prozent. Dadurch setzt Broadcom seine Rallye fort, nachdem am Mittwoch bereits ein starker Monatsbericht des Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor branchenintern für gute Stimmung und kräftige Kursgewinne gesorgt hat.

Das vor drei Wochen erzielte Allzeithoch liegt bei rund 1.852 US-Dollar. Hiervon sind die Käufer aktuell nur noch etwa 5 Prozent entfernt. Ein Ausbruch darüber hinaus würde aus technischer Perspektive für ein Kaufsignal sorgen und dürfte weitere Anschlussgewinne zur Folge haben.

So profitieren auch Anleger – überproportional

Diese Konstellation bietet cleveren Anlegern die Chance auf eine beträchtliche Outperformance. Mithilfe eines Discount-Zertifikates kann die Aktie von Broadcom mit Rabatt gekauft werden – wie das in der Theorie funktioniert, lesen Sie hier.

Dadurch verbessert sich nicht nur das Ertrags-, sondern auch das Risikoprofil, da in der Aktie entstehende Kursverluste aufgrund des zum Einstieg gewährten Nachlasses geringer ausfallen würden. Dafür sind Kursgewinne aber nur bis zu einem gewissen Niveau, dem Cap, anrechenbar.

Bei Broadcom bietet aktuell das Discount-Zertifikat MG64FA ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Kursgewinne sind hier bis 1.950 US-Dollar anrechenbar, woraus sich folgendes Auszahlungsprofil ergibt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat MG64FA (Cap bei 1950,00 $) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 1.761,67 $ Kaufpreis Zertifikat * 149,62 € Cap 1950,00 $ Verkaufspreis Aktie 1.550 $ 1.750 $ 1.950 $ Wertentw. m. Zertifikat 142,27 € 160,63 € 178,98 € Rendite Aktie -12,0 % +0,7 % +10,7 % Rendite Zertifikat -4,9 % +7,4 % +19,6 % Outperformancepunkt 2.107,13 $

* Stand: 11. Juli, 15:20 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Das Zertifikat hat eine Laufzeit bis zum 20. Dezember, kann aber jederzeit frei gehandelt werden. Klettert Broadcom bis dahin an oder über das Cap von 1.950 US-Dollar winkt Anlegern ein Gewinn von knapp 20 Prozent, während die Aktie nur eine Rendite von 11 Prozent erwirtschaftet. Erst ab 2.017 US-Dollar wäre ein Investment in die Aktie die bessere Wahl gewesen.

Tritt Broadcom bis zur Fälligkeit hingegen auf der Stelle, kann zumindest eine Seitwärtstrendite von 7,4 Prozent erzielt werden, das entschädigt Anleger für ihre Wartezeit und beugt Opportunitätskosten vor. Im Falle einer Korrektur, etwa um die bei 1.500 US-Dollar noch offene Kurslücke zu schließen, können die in der Aktie anfallenden Verluste um mehr als die Hälfte reduziert werden.

Fazit: Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Wer Anleger daher auf die spektakuläre Prognose von Analyst Hans Mosesmann, dessen Bilanz sehr erfolgreich ist, setzen und auf steigende Kurse der Aktie von Broadcom setzen möchte, sollte das mit einem Discount-Zertifikat tun.

So wird ein hervorragender Kompromiss aus Chance und Risiko erzielt, was das Anlageergebnis erheblich verbessern kann. In der aktuellen Kurssituation ist vor allem das Discount-Zertifikat mit der WKN MG64FA aussichtsreich positioniert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion