Der Hauptgrund für Deltas verhaltene Aussichten ist der heftige Wettbewerb im heimischen Markt, der die Ticketpreise drückt. Zusätzlich drücken die Olympischen Spiele in Paris auf die transatlantischen Buchungen. Wie Medien in den vergangenen Tagen berichteten, machen viele ausländische Besucher offenbar einen Bogen um Paris in diesem Sommer – hohe Preise und Sicherheitsbedenken stehen dabei im Fokus.

Delta, die umsatzstärkste Fluggesellschaft der USA im Jahr 2023, erwartet einen bereinigten Gewinn von 1,70 bis 2 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal, deutlich unter dem Analystendurchschnitt von 2,04 US-Dollar.