Ob er will oder nicht, dem Deutschen Aktienindex bleibt derzeit einfach nichts anderes übrig, als in der allgemein positiven Börsenstimmung mit nach oben zu schwimmen. Der Schalter der Anleger steht auf Risk-On, weil sinkende Zinsen rund um den Globus und gleichzeitig steigende Unternehmensgewinne die Indizes trotz Allzeithochs nicht wirklich teuer aussehen lassen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der DAX macht sich nun wieder auf den Weg Richtung 18.600 Punkte, darüber dürfte das Allzeithoch die nächsten Käufer anlocken. Auch wenn vielleicht nur ein paar Eisbären den Sommerschlaf bevorzugen, aktuell wirkt die ganze Gattung auf dem Börsenparkett wie ausgestorben. Auch nur kleinste Rücksetzer fast schon im Promille-Bereich werden sofort wieder gekauft, die Tage mit Kursverlusten in jüngster Vergangenheit kann man zumindest in New York mit einer Hand abzählen. Die zwischenzeitliche Schwäche des Highflyers Nvidia scheint ebenso verflogen wie der Abgesang auf den E-Autobauer Tesla mit all seinen Problemen. Die Leerverkäufer haben sich wieder einmal die Finger verbrannt und das Handtuch endgültig geworfen.

Heute um 14:30 Uhr stehen die Verbraucherpreise für Juni aus den USA auf dem Plan, ein weiterer Rückgang auf 3,1 Prozent wird erwartet. Auch hier dürften es wohl ein paar Prozentpunkte nach oben oder unten nicht schaffen, die Stimmung an der Börse zu drehen. Viel eher dürfte es mal wieder irgendwann dieser eine Impuls sein, mit dem keiner zu diesem Zeitpunkt rechnet, der die Korrektur einläutet. Wer langfristig investiert, braucht sich allerdings über diese Frage und das richtige Timing nicht wirklich Gedanken zu machen. Und wer kurzfristig weiter auf die Korrektur spekuliert, der könnte dem Aktienmarkt in seiner derzeitigen Verfassung noch eine ganze Weile hinterherlaufen müssen.