Die Erfolgsgeheimnisse

Neben den herausragenden unternehmerischen Leistungen von Sam Walton und den beiden deutschen Discounterkönigen haben einige strukturellen Besonderheiten der Branche die Erfolgsgeschichten begünstigt. Ein großer Vorteil von gut gemanagten Discountern gegenüber beispielsweise Modegeschäften oder großen Warenhäusern ist der geringe Kapitaleinsatz für Waren. Da der Warendurchlauf von der Anlieferung bis zum Kauf durch die Kunden nur wenige Tage beträgt, die Zahlungsziele bei den Lieferanten aber oft mehrere Wochen oder Monate, müssen die Unternehmen wenig eigenes Kapital einsetzen.

Demzufolge können hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielt werden und es besteht praktisch immer ein Liquiditätsüberschuss. Expandiert das Unternehmen durch die mit hoher Rentabilität reinvestierten Gewinne oder kommt es zu Inflation, wächst dieses Polster wie ein ins Rollen gekommener Schneeball. In der Wachstumsphase profitieren die Unternehmen zudem von erheblichen Skaleneffekten: Denn mit wachsender Größe ist es möglich, immer bessere Konditionen mit Lieferanten auszuhandeln und die Logistik immer weiter zu optimieren. Ersatzinvestitionen oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung wie in der Industrie oder bei Technologieunternehmen fallen kaum an. Vielmehr kann der gesamte freie Cashflow in den Ausbau des Filialnetzes investiert werden. Dies ist in der wettbewerbsintensiven Branche absolut essenziell, um die Marktführerschaft und eine hohe Rentabilität aufrechtzuerhalten. Wird die Marktführerschaft dagegen eingebüßt und gehen Kunden verloren, geraten die Unternehmen in einen Abwärtsstrudel mit sinkenden Margen und Gewinnen und ohne Aussicht auf Wachstum. Solche Unternehmen sollten um jeden Preis gemieden werden. Gut geführte Unternehmen wie Walmart beenden Abenteuer wie die gescheiterte Expansion nach Deutschland schnell wieder und konzentrieren sich auf hochprofitable Märkte, in denen sie selbst die Nummer eins sind.

Wo könnten die Erfolge wiederholt werden?

Sam Walton und die Albrecht-Brüder gründeten ihre erfolgreichen Unternehmen Anfang der 1960er Jahre. In den folgenden Jahrzehnten entstand in den Industrieländern eine wohlhabende Mittelschicht mit stetig steigender Kaufkraft. Gleichzeitig änderten sich die Einkaufsgewohnheiten grundlegend zugunsten der großen Einzelhandelsketten, was deren Aufstieg enorm begünstigt hat. Da diese Sondereinflüsse nicht wiederholbar sind, dürften die Rückenwinde der letzten Jahrzehnte also stark abflauen. Darüber hinaus sind die Märkte in den Industrieländern nun weitgehend verteilt und der Raum für weitere Expansion ist kaum noch vorhanden. Anleger, die sich heute noch eine Walmart-Aktie ins Depot legen, werden die 400.000 Prozent Gewinn seit dem Börsengang 1970 in den nächsten 50 Jahren in Zukunft nicht ansatzweise wiederholen können. Interessant ist es aber, in Schwellenländern nach erfolgreichen und schnell expandierenden Supermarktketten Ausschau zu halten, die das Beste möglicherweise noch vor sich haben. Dazu stellen wir im Folgenden ein paar Kandidaten vor.

Dino Polska – der Stern am polnischen Einzelhandelshimmel

Bereits jetzt ist Dino Polska eine Erfolgsgeschichte, die an die Anfänge der großen Namen aus dem Westen erinnert. So konnte die Zahl der Filialen seit 2010 von 111 auf jetzt 2.438 mehr als verzwanzigfacht werden. Dabei kann Dino seine Expansion größtenteils aus einbehaltenen Gewinnen finanzieren. Die Eigenkapitalrendite liegt bei starken 30 Prozent und der Gewinn ist seit 2014 um knapp 40 Prozent pro Jahr gewachsen. Parallel dazu hat sich der Aktienkurs seit dem Börsengang 2017 verzehnfacht. Eines der Erfolgsgeheimnisse ist, dass die meisten der kleinen Dino-Märkte für Polens Bevölkerung …

