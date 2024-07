Quartalsberichte sind bekanntermaßen das Salz in der (Börsen)Suppe. Für Unternehmen bietet sich die Gelegenheit, auf das Erreichte zu verweisen und für die Zukunft Geplantes zu skizzieren. Aktionäre blicken daher erwartungsvoll auf diese Termine. Nicht immer wurden die Erwartungen jedoch in der Vergangenheit erfüllt.

Auch Tilray Brands konnte in den letzten Quartalen nicht immer überzeugen. Allerdings machte das Unternehmen in puncto Diversifizierung des Geschäftsmodells große Fortschritte; gerade im Hinblick auf die Aktivitäten im Getränkebereich. Hierzu passt die aktuelle Nachricht, dass Tilray eine neue Marke eines alkoholfreien Bieres eingeführt hat. Dieses richtet sich besonders an Laufinteressierte.

Nichtsdestotrotz treibt Tilray als Anbieter von medizinischem Cannabis altbewährte Geschäftsbereiche voran. Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen eine Studie zur Wirkung von medizinischem Cannabis auf Patienten, die über 50 Jahre alt sind.

Aktie treibt vor den Zahlen die Bodenbildung voran

Die Veröffentlichung der Q4-Daten wird für den 24. Juli erwartet. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung ist eine leichte Erholung des Aktienkurses zu beobachten. Seit einigen Monaten ist Tilray darum bemüht, einen tragfähigen Boden auszubilden. Immer wieder schien dieses Unterfangen im Bereich 1,75 US-Dollar / 1,60 US-Dollar gelungen zu sein, doch die mitunter imposanten Zwischenrallyes fielen bislang immer wieder ergebnislos in sich zusammen. Anders ausgedrückt: Die Aktie kehrte immer wieder auf das Ausgangsniveau ihrer Bemühungen zurück und vollendete die Bodenbildung nicht.

Ende Juni erreichte Tilray erneut die Zone 1,75 US-Dollar / 1,60 US-Dollar, drehte im Anschluss wieder nach oben ab. Um der aktuellen Erholung Nachdruck zu verleihen, muss Tilray Brands in einem ersten Schritt über die 2 US-Dollar zurückkehren. Sollte es zu einer Bewegung über die 2,5 US-Dollar kommen, würde das Thema Bodenbildung konkreter werden. Doch erst die Rückkehr der Aktie über die 5 US-Dollar würde das Vorhaben entscheidend voranbringen. Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die Konstellation.

Fazit

Welchen Einfluss die anstehenden Q4-Daten auf das Kursniveau haben werden, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit lieferte Tilray nicht immer das ab, was der Markt haben bzw. hören wollte. Und so dürfte auch von der anstehenden Veröffentlichung ein gewisses Risiko ausgehen. Aus charttechnischer Sicht ist der Rahmen abgesteckt. Kurzfristig muss es für Tilray über die 2,0 US-Dollar und 2,5 US-Dollar gehen, um das Chartbild aufzuhellen. Bei einem Rücksetzer unter die 1,6 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Die Tilray Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 1,681EUR auf Tradegate (11. Juli 2024, 17:42 Uhr) gehandelt.