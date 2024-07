In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie wurden vier Versionen des Medikaments getestet, um eine ausreichende Gewichtsreduktion ohne die bisher aufgetretenen Nebenwirkungen zu erreichen. Pfizer erklärte, dass mehrere Formulierungen ermutigende Ergebnisse zeigten und eine einmal tägliche Einnahme das Potenzial habe, sich auf dem Markt der Adipositas-Behandlungen durchzusetzen. Genauere Details über die beste Dosierung wurden jedoch nicht preisgegeben.

Analysten prognostizieren, dass der Markt für Abnehmmedikamente bis Anfang der 2030er Jahre einen Jahresumsatz von über 150 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, derzeit dominiert von Novo Nordisks Wegovy und Eli Lillys Zepbound. Pfizer plant, im zweiten Halbjahr verschiedene Dosierungen des reformulierten Medikaments zu bewerten, bevor es in klinische Studien geht.

Ob Pfizer es schafft, sich auf dem lukrativen Markt für Adipositas-Behandlungen zu behaupten, bleibt abzuwarten. Unternehmen wie AstraZeneca und Structure Therapeutics arbeiten ebenfalls an oralen Abnehmpillen. Ein Bloomberg-Analyst erklärte am Donnerstag, dass Pfizer im besten Fall erst 2028 mit einer neuen Pille auf den Markt kommen werde – zu einem Zeitpunkt, an dem bereits mehrere konkurrierende Produkte verfügbar sein könnten.

Die Reaktionen der Analysten auf die jüngsten Entwicklungen waren verhalten. Jefferies-Analyst Akash Tewari bemerkte, dass einige der bedeutendsten Fragen rund um Danuglipron noch unbeantwortet seien. Evercore-Analyst Umer Raffat meinte, Pfizer kaufe sich wohl Zeit, um die Performance eines anderen Adipositas-Medikaments zu beobachten, das ebenfalls in der Entwicklung ist.

Pfizer hofft, mit dem Erfolg der neuen Abnehmpille einen Teil des durch die Pandemie verursachten Rückgangs wettmachen zu können. Der Umsatz des Unternehmens brach im ersten Quartal 2024 um 20 Prozent ein, da die Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff und -Pillen drastisch zurückging.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion