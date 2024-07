Bullenmärkte wie der aktuelle sind für Vermögensverwalter und ETF-Anbieter wie BlackRock ein Segen. Denn einerseits steigt der Wert der verwalteten Assets, andererseits fließt neues Kapital in die angebotenen Anlageprodukte. Das sorgt gleich doppelt für steigende Einnahmen aus Verwaltungsgebühren.

Neben den Zahlen zum abgelaufenen Quartal dürften Anleger auch gespannt sein, was das Unternehmen mit Preqin vorhat und welche Erträge hieraus künftig zu erwarten sind. Erst vor kurzem hatte BlackRock angekündigt, den britischen Datenspezialisten für 3,2 Milliarden US-Dollar erwerben zu wollen.

Für die Aktie des Vermögensverwalters ist eine Kursreaktion von 3,3 Prozent eingepreist. Das liegt zwar etwas über dem Schnitt der vergangenen sechs Quartale, allerdings betrug die tatsächlich realisierte Bewegung der Anteile im Mittel nur 1,6 Prozent. Mit einer Call-Quote von 55,6 Prozent herrscht unter den Marktteilnehmenden Zuversicht für gute Zahlen von BlackRock.

Dienstag, 16. Juli: UnitedHealth

Für US-Krankenversicherer herrschen aktuell schwierige Bedingungen. Die Erträge werden durch steigende Patientenkosten einerseits und geringere staatliche Zuschüsse andererseits geschmälert. Darüber hinaus zeichnet sich inzwischen die von Anlegern herbeigesehnte Zinswende ab. Auch das wird künftig für niedrigere Gewinne von Versicherern sorgen.

Zusätzlich verringert die mögliche Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump die Sichtbarkeit der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Im Fall von UnitedHealth kommen außerdem Milliardenkosten nach einer folgenschweren Cyber-Attacke hinzu. Für Anleger wird daher spannend zu beobachten, wie es dem größten privaten Krankenversicherer der Welt gelungen ist, in diesem schwierigen Fahrwasser zu manövrieren und mit welchen weiteren Entwicklungen das Unternehmen rechnet.

Aufgrund der anhaltend hohen Zinsen wird noch einmal mit gestiegenen Gewinnen gerechnet. Analysten tippen je Aktie auf 6,65 US-Dollar nach 6,14 US-Dollar im Vorjahresquartal. Für die Erlöse wird ein Anstieg von 92,9 auf 98,8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das läge zwar um eine Milliarde US-Dollar unter dem Niveau des ersten Quartals würde aber das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte bedeuten.

Mit einem Call-Anteil von 61,2 Prozent sind Anleger gegenüber den Quartalszahlen von UnitedHealth noch etwas zuversichtlicher als für die von BlackRock. Die von Optionshändlern eingepreiste Kursbewegung beträgt 4,7 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen eineinhalb Jahre und lässt angesichts der jüngsten Herausforderungen in der Branche auf Unsicherheit schließen.

Mittwoch, 17. Juli: Johnson & Johnson

Mit einem Minus von 4,4 Prozent seit dem Jahreswechsel notiert Johnson & Johnson gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+17,7 Prozent) weit abgeschlagen, befindet sich damit aber in guter Gesellschaft. Die gute Performance von Anlegerlieblingen mit hohem Indexgewicht verdeckt die Tatsache, dass es um die Aktien vieler S&P-500-Werte nicht gut steht.

Das reflektiert im Fall von Johnson & Johnson allerdings ein Stück weit auch die Geschäftsentwicklung, denn der Pharma- und Verbraucherriese hat mit stagnierenden Erlösen und Erträgen zu kämpfen. Ein Faktor ist vor allem die stark gesunkene Nachfrage nach COVID19-Impfstoffen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird daher mit einem Umsatzrückgang von 12,5 Prozent auf 22,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch der Gewinn soll nach Schätzung der Analysten mit 2,70 US-Dollar je Aktie niedriger liegen als noch vor einem Jahr, als Johnson & Johnson Erträge in Höhe von 2,80 US-Dollar pro Anteilsschein erwirtschaftet hatte.

Als defensive Konsumguter- und Gesundheitsaktie handelt die Aktie von Johnson & Johnson mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Das zeigt sich auch anhand der eingepreisten Kursreaktion von 2,7 Prozent, was aber um 0,3 Prozentpunkte über dem Mittel der vergangenen Quartalsberichte liegt. Auch hier ist die Nervosität also etwas höher als üblich. In der Verteilung der offenen Kontrakte schlägt sich das allerdings nicht nieder: 65,5 Prozent der Optionshändler haben sich zugunsten steigender Kurse positioniert.

Donnerstag, 18. Juli: Taiwan Semiconductor

Für Halbleiter- und KI-Aktien dürfte die aktuelle Quartalssaison eine Make-or-Break-Situation bedeuten: Angesichts der stark gestiegenen Aktienkurse und der weit überdurchschnittlichen Bewertungen müssen die Unternehmen, um diese annäherungsweise rechtfertigen zu können, zwingend sowohl starke Ergebnisse als auch zuversichtliche Prognosen liefern.

Andernfalls könnten rasch die Kurse purzeln. In der Aktie des weltgrößten Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor (TSMC) ist angesichts einer Performance von 80 Prozent allein in diesem Jahr jedenfalls eine Menge Abwärtspotenzial vorhanden.

Was das Ergebnis der vergangenen drei Monate betrifft, dürften sich die Überraschungen in Grenzen halten, denn dank der monatlichen Umsatzberichte des Unternehmens ist bereits bekannt, dass TSMC das obere Ende der eigenen Prognosespanne von 20,4 Milliarden US-Dollar übertroffen haben dürfte. Für den Gewinn pro Aktie veranschlagen Analysten 1,41 US-Dollar – das würde gegenüber dem Vorjahr eine starke Steigerung bedeuten. In diesem hatten die Taiwaner 1,14 US-Dollar erzielt.

Den hohen Erwartungsdruck gegenüber der Halbleiteraktie verdeutlicht die eingepreiste Kursbewegung von 7,5 Prozent. Das ist einer der bislang höchsten Werte für TSMC überhaupt. Calls und Puts halten sich in der Anlegergunst fast die Waage, wobei Wetten auf steigende Kurse mit einem Anteil von 50,8 Prozent leicht im Vorteil sind. Anleger wussten sich zuletzt vor allem für die Calls mit den Strikes 190 und 200 US-Dollar zu begeistern.

Donnerstag, 18. Juli: Netflix

Netflix ist das erste ganz große US-Tech-Unternehmen, das in der kommenden Woche sein Zahlenwerk vorstellen wird. Die Kursreaktion der Aktie könnte daher zum Gradmesser werden, wie wohlgesonnen Anleger guten Zahlen sind und wie harsch sie Unternehmen für schwächere Zahlen abstrafen.

Da die Aktie seit dem Jahreswechsel ein Drittel an Wert gewonnen hat und gegenüber dem Vorjahr sogar ein Anstieg von knapp 46 Prozent zu Buche steht, ist der Erwartungsdruck für den Streaming-Dienstleister ähnlich hoch wie bei Taiwan Semiconductor.

Das lässt sich auch an den Analystenerwartungen ablesen, denn die prognostizieren einen Gewinnanstieg von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Konkret soll der auf einen Anteilsschein entfallende Ertrag von 3,29 auf 4,77 US-Dollar klettern. Das wäre der bislang beste Wert für ein zweites Quartal. Für den Erlös werden nach 8,2 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten 9,5 Milliarden US-Dollar erwartet.

Das spiegelt vor allem die Erwartung wider, dass sich das Vorgehen des Unternehmens gegen Account-Sharing sowie die Einführung werbefinanzierter Abonnements bezahlt gemacht hat. Die Ertragsseite dürfte außerdem durch die Einstellung auch teils beliebter, aber kostenintensiver Serienformate verbessert worden sein.

Im Earnings Preview dieser Woche ist Netflix der Wert mit der höchsten eingepreisten Kursbewegung. Diese liegt bei 8,8 Prozent, was für die Aktie des Streamingdienstleisters aber ein üblicher Wert ist. Auch die tatsächlich realisierte Kursreaktion ist in den vergangenen zwei Jahren häufiger in dieser Größenordnung ausgefallen. Das eröffnet mutigen Tradern Chancen. Die haben sich mit einer Put-Quote von 53,4 Prozent mehrheitlich zugunsten fallender Kurse positioniert.

Weitere nennenswerte US-Quartalsberichte:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 13. Juli, 10:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion