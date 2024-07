Gewöhnlich verbindet man den Broker Robomarkets mit Nvidia, Euro, Yen oder Gold. Die Frankfurter bieten CFD-Handel zu marktführenden Konditionen und Anleger handeln dort beispielsweise Währungen prämiert günstig. Doch seit dem Halbfinale verbinden Kunden Robomarkets jetzt auch mit außergewöhnlicher Werbung im Himmel über Frankfurt.

Im Auftrag von RoboMarkets Deutschland flogen fünf Kunstflugzeuge in einer Inline-Formation in einer Höhe von ungefähr 3.000 Metern und schreiben dabei mehrere Botschaften in den Himmel. Als passionierter Pilot wird auch Vanyo Walter, Geschäftsführer RoboMarkets Deutschland, in einem der Flugzeuge dabei.