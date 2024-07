Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Frankfurt am Main, [Datum] – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag überwiegend im Plus beendet. Der DAX legte um 0,44% zu und schloss bei 18.537,01 Punkten. Auch der MDAX konnte einen Zuwachs verzeichnen und stieg um 0,27% auf 25.770,74 Punkte. Besonders stark präsentierte sich der SDAX, der mit einem Plus von 1,59% auf 14.653,96 Punkte kletterte. Der TecDAX zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung und schloss mit einem Anstieg von 0,79% bei 3.394,89 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigten sich die US-amerikanischen Indizes gemischt. Der Dow Jones Industrial Average konnte einen leichten Anstieg von 0,22% verzeichnen und schloss bei 39.811,81 Punkten. Im Gegensatz dazu musste der S&P 500 einen Rückgang hinnehmen und fiel um 0,78% auf 5.589,55 Punkte. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance aufwiesen als ihre US-amerikanischen Pendants, insbesondere der SDAX stach mit seinem deutlichen Plus hervor.Die gemischten Signale aus den USA könnten auf unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen hinweisen.Die Topwerte im DAX sind Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 5.27%, gefolgt von RWE mit 2.90% und Merck mit 2.88%. Auf der anderen Seite verzeichneten Beiersdorf einen Rückgang von -0.58%, gefolgt von Deutsche Bank mit -0.67% und Porsche AG mit -0.69%.Im MDAX führen Kion Group mit einem Anstieg von 4.36%, Aroundtown mit 3.97% und TAG Immobilien mit 3.35%. Die Flopwerte sind Deutsche Lufthansa mit -2.09%, Evotec mit -2.47% und Redcare Pharmacy mit -5.23%.Die Topwerte im SDAX sind AUTO1 Group mit einem Anstieg von 8.37%, ProSiebenSat.1 Media mit 6.65% und Fielmann mit 5.76%. Die Flopwerte sind PATRIZIA mit -1.50%, Deutz mit -1.52% und Suedzucker mit -3.89%.Im TecDAX führen SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 5.52%, gefolgt von Sartorius Vz. mit 5.27% und SMA Solar Technology mit 5.24%. Die Flopwerte sind AIXTRON mit -0.60%, HENSOLDT mit -1.41% und Evotec mit -2.47%.Die Topwerte im Dow Jones sind The Home Depot mit einem Anstieg von 2.44%, gefolgt von 3M mit 1.74% und Dow mit 1.66%. Die Flopwerte sind Apple mit -2.80%, Intel mit -2.93% und Microsoft mit -3.05%.Die Topwerte im S&P 500 sind Builders Firstsource mit einem Anstieg von 7.30%, D.R. Horton mit 6.96% und PulteGroup mit 6.87%. Die Flopwerte sind United Airlines Holdings mit -4.37%, American Airlines Group mit -4.93% und NVIDIA mit -5.11%.