Inflation, Zinsen: Brutale Rotation - Klumpenrisiko Nasdaq!

Die Inflation niedriger als erwartet, damit wird eine erste Senkung der Zinsen deutlich wahrscheinlicher - und plötzlich fällt der Nasdaq um -2%! Wer hätte das gedacht! An der Wall Street findet eine brutale Rotation statt in jene Werte, die bisher nicht gut gelaufen waren und nun besonders von sinkenden Zinsen profitieren würden: Small Caps (Russell 2000 heute +3%!), Immobilien-Aktien etc. Nun wollen alle raus aus Tech, das Boot ist derart voll, dass dieses Klumen-Risiko nun zu einem Domino-Effekt ausarten und damit zu einer heftigen Korrektur im Nasdaq führen kann. Verstärkt wird das durch die Positionierungen am Options-Markt, in dem massive Long-Positionen bei Call-Käufern und Hedgepositionen der Dealer ein explosives Gemisch ergeben könnten. Was so massiv gestiegen ist, kann dann auch eben schon alleine aus Gründen der Mechanik stark fallen..

Hinweise aus Video:

1. Andre Stagge: US-Inflation und aktuelle BOJ-Intervention

2. Zu hohe KI-Investments der Big Techs machen Anlegern Sorgen

