Ein kürzlich aufgedeckter Versuch Russlands, den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger, zu ermorden, verdeutlicht die zunehmende Aggressivität im Rahmen einer "hybriden Kriegsführung". Mehrere US-Medien wie Bloomberg und CNN berichteten über die Pläne unter Berufung auf Informationen aus US-amerikanischen und deutschen Sicherheitskreisen. Die US-Geheimdienste, die den Anschlagsplan entdeckten, informierten umgehend die deutschen Behörden, welche den Anschlag vereiteln konnten. Papperger erhielt daraufhin speziellen Schutz.

Dieser Vorfall ist Teil einer Serie russischer Pläne, europäische Verteidigungsindustrielle zu töten, die die Ukraine unterstützen. Es wird berichtet, dass dieses Attentat der am weitesten fortgeschrittene Versuch in dieser Serie war. Rheinmetall, ein bedeutender deutscher Waffenhersteller und ein zentraler Lieferant für die Streitkräfte in Europa, erlebte zuletzt einen Umsatzanstieg aufgrund der steigenden Bedrohung durch Russland und der Unklarheit über das Engagement der USA in der NATO.