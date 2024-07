Der Volkswagen-Konzern kämpft derzeit an mehreren Fronten. Zum einen verzeichnet das Elektroauto-Modell Q8 e-tron von Audi schwache Verkaufszahlen. Die Auslieferungsmenge ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kaum angestiegen. Es wird sogar in Betracht gezogen, die Produktion des Modells am Standort Brüssel einzustellen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Produktionswerk geschlossen wird. Besonders problematisch sind die Verkaufszahlen in China. Dieser Markt ist von besonderer Bedeutung, da derzeit noch jedes dritte Auto in China verkauft wird. Im zweiten Quartal fielen die Verkaufszahlen im Reich der Mitte sogar um fast 20 Prozent. Trotz des gestiegenen Absatzes in Europa wirkte sich dieser Rückgang auf die Gesamtstatistik aus. Infolgedessen musste die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr sogar nach unten korrigiert werden.

Zum Chart