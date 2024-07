Joby Aviation, ein Pionier in der Entwicklung von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL), hat einen Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte gesetzt. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen absolvierte einen rekordverdächtigen Flug über 523 Meilen (841 Kilometer) mit einem seiner Flugtaxi-Prototypen, der mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb von H2FLY ausgerüstet ist.

Der erste erfolgreiche Testflug eines wasserstoffbetriebenen eVTOL-Flugzeugs durch Joby signalisiert eine potenzielle Revolution im emissionsfreien regionalen Luftverkehr. Dies unterstreicht die Vision des Unternehmens, Flugreisen umweltfreundlicher zu gestalten. JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby, erläuterte das transformative Potenzial der Technologie: