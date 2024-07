Rotation am Markt hat begonnen Magnificent 7: Zweitgrößter Tagesverlust an Marktkapitalisierung aller Zeiten! Der Ausverkauf bei Aktien großen Technologieunternehmen am Donnerstag hat zum zweitgrößten Tagesverlust an Marktkapitalisierung für die "Magnificent Seven" in der Geschichte geführt. Eine andere Aktienklasse haussiert.