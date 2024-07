Warum brachen US-Technologieaktien plötzlich ein?

Powell sei „ einigermaßen zuversichtlich “, dass das von der Zentralbank gesetzte Ziel einer Teuerungsrate von 2 % erreicht werde. Trotz der zuletzt rückläufigen Inflation sei der Fed-Chef jedoch noch nicht bereit, von einem nachhaltigen Rückgang der Teuerung in Richtung des Zielwerts zu sprechen.

Gestern früh las ich einen Medienbericht, wonach die vorgestrigen Aussagen von Fed-Chef Jerome im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses die Zinshoffnungen der Anleger an der Wall Street bestärkt hätten. Konkret wurden dazu die folgenden Aussagen genannt:

Ernsthaft? Mir ist es jedenfalls ein absolutes Rätsel, wie diese Aussagen die Zinshoffnungen der Anleger bestärkt haben sollen. Vielmehr ist es offensichtlich, dass diese Art der Berichterstattung wieder einmal vom Typ „Kurse machen Nachrichten“ war.

US-Teuerung lässt stärker nach als erwartet

Zur Erinnerung: Tags zuvor hatte Powell vor dem Bankenausschuss des Senats gesagt, dass „weitere gute Daten“ die Zuversicht der Zentralbank stärken würde. Und diese Daten hat es gestern mit den US-Verbraucherpreisen gegeben. Denn diese sind schwächer als erwartet ausgefallen.

Im Juni kam es sogar zu einem Rückgang um -0,1 % zum Vormonat. Erwartet wurde hingegen ein Anstieg um +0,1 %, nach 0,0 % im Mai. Die Jahresrate gab dadurch von +3,3 % im Mai auf nun +3,0 % nach, statt erwarteter +3,1 %.

Auch bei der Kernrate, bei der die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ausgeklammert werden, gab es eine positive Überraschung. Sie stieg im Juni nur um +0,1 % zum Vormonat und um +3,3 % zum Vorjahr, nach +0,2 % bzw. +3,4 % im Mai. Hier waren konstante Raten erwartet worden.

Warum sorgten diese Daten nur kurzzeitig für gute Laune?

In einer ersten Reaktion sorgten die Daten erwartungsgemäß für gute Laune an den Aktienmärkten, weil sinkende Verbraucherpreise natürlich bestens geeignet sind, der Fed Spielraum für eine erste Leitzinssenkungen einzuräumen. Schließlich erfüllt der überraschend starke Rückgang der Teuerung das von Fed-Chef genannte Kriterium der „guten Daten“. Und so war im Börsen-Live-Ticker von Stock3 auch bereits kurz nach Bekanntgabe der Daten zu lesen, dass die US-Zinsfutures mit 45 Basispunkten schon wieder fast zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr einpreisen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3