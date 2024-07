In der Hoffnung auf eine Zinswende in den USA haben die Glorreichen Sieben die Indizes auf immer neue Höhen getrieben. Jetzt wo der September nach den schwächeren Inflationsdaten als Termin so gut wie fest steht, werden sie verkauft und ziehen den Gesamtmarkt mit nach unten. „Buy the Rumor, Sell the Fact“, könnte man die Entwicklung auch in diesem Fall mit einer Börsenweisheit beschreiben. Vielleicht war es aber auch diese eine positive Zahl, die dann nicht mehr ausreichte, um auch noch die letzten Käufer in den Markt zu locken, weil alle schon drin waren.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Nicht so im Deutschen Aktienindex, der sich vom kleinen Ausverlauf bei Nvidia, Apple und Tesla nahezu unbeeindruckt zeigt und auf dem Sprung bleibt, über 18.600 Punkten die Tür zu einem neuen Allzeithoch zu öffnen. Es könnte damit die Zeit des großen Umschichtens gekommen sein. Ob der gestrige Tag am Ende zu einer nachhaltigen Entwicklung führen wird, ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Vieles spricht dafür, dass die Bullen bei den US-Big-Techs auch nach so einem Tag wie gestern nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Die Rotation könnte in Schüben und über den gesamten Sommer erfolgen, was für die Börse insgesamt eine sehr gesunde Entwicklung wäre.

Raus aus den großen und rein in die kleineren Aktien, könnte für Anleger also eine gute Strategie für das zweite Börsenhalbjahr sein. So ist der DAX in diesem Jahr bereits zehn Prozent gelaufen, der MDAX liegt knapp fünf Prozent hinten. Vielleicht ist die heute zumindest in den USA anlaufende Berichtssaison eine gute Gelegenheit, sich auch mal die Zahlen und Ausblicke aus der zweiten und dritten Reihe anzuschauen. Die Zeit für Stock-Picker außerhalb der bekannten Großen könnte jetzt gekommen sein.