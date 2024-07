Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040) in einem langfristigen soliden Aufwärtstrend. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Die NVIDIA-Aktie befindet sich in einem langfristigen soliden Aufwärtstrend, kam allerdings seit dem Verlaufshoch bei 140,76 USD vom 20. Juni etwas zurück und führte eine normale Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durch. Diese Korrektur lief an der Unterstützung im Bereich von 121,00 USD, wo das Papier wieder nach oben abprallte. In der Vorwoche konnte dabei der 10er-EMA bei aktuell 126,80 USD erobert und im weiteren Kursverlauf auch verteidigt werden. Ein bullisches Signal für den kurzfristigen Kursverlauf.