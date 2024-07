Die gestrigen Daten zur Inflation in den USA machen Senkungen der Zinsen deutlich wahrscheinlicher: Gold steigt daraufhin deutlich - und es ist fast skurril, dass der zuvor so extrem gestiegene Nasdaq trotz der doch eigentlich guten Zins-Nachrichten so stark abverkauft wurde wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Die Daten zur US-Inflation aber waren so niedrig, dass man nun fürchtet, dass die US-Wirtschaft schon in einer Rezession sein könnte. Daher sahen wir gestern Historisches: es stiegen vor allem jene Aktien, die zuvor extrem schwach waren, aber zukünftig von sinkenden Zinsen profitieren dürften. Aber das war gestern an der Wal Street auch ein heftiger Short-Squeeze von Hedgefonds, die extrem long im Nasdaq und short im Nebenwerte-Index Russell waren. Gold hingegen hat ein ideales Umfeld: eine schwächer werdende US-Wirtschaft, sinkende Zinsen bie gleichzeitig massiv wachsenden Schulden..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Rotation trifft Tech-Aktien hart – Die Trendwende?

2. Goldpreis über 2.400 Dollar - Gold-Händler setzen auf die Fed

Das Video "Zinsen, Gold-Rally, Nasdaq-Abverkauf, Junk-Rally!" sehen Sie hier..