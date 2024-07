Das Analyseunternehmen Jefferies hat die Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 29 Euro und der Einstufung "Hold" bewertet. Analyst Charlie Bentley betonte in seiner jüngsten Analyse die wachsende Bedeutung von Kostensenkungen, besonders da die Agrarmärkte weiterhin Herausforderungen bieten und die Profite aus dem Verkauf des Blutgerinnungs-Hemmers Xarelto sinken.

Diese Maßnahmen seien entscheidend, um die Firmenziele zu erreichen, so Bentley in seinem Ausblick, der am Freitag veröffentlicht wurde und sich auf die erwarteten Quartalszahlen bezieht. Er hat zudem seine Gewinnprognosen gesenkt, wobei er sowohl beim operativen Ergebnis (Ebitda) als auch beim Gewinn pro Aktie jetzt am unteren Ende der Zielspannen für 2024 und unter den Markterwartungen liegt.