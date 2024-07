Angetrieben durch die Hoffnungen auf eine im September bevorstehende Leitzinssenkung haben sich Aktien am Handelsplatz in Hongkong stark verteuert. Der Leitindex Hang Seng legte vor dem Wochenende 2,6 Prozent zu und erzielte einen der bislang besten Handelstage in diesem Jahr.

BYD-Aktie erzielt Kaufsignal