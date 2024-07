Die Tesla-Aktie hat nach 11 Tagen mit Kursgewinnen in Folge am Donnerstag alle Gewinne wieder abgegeben. Die Titel fielen im Rahmen eines breiten Tech-Ausverkaufs um über acht Prozent. Damit ist die Aktie seit Jahresbeginn wieder ins Minus gerutscht.

Spak äußerte, dass es zunehmend schwieriger werde, Tesla korrekt zu bewerten. Laut ihm wurde dem Automobilgeschäft des Unternehmens in der Vergangenheit konstant ein Wert zwischen 60 und 90 US-Dollar je Aktie zugeordnet. Das zusätzliche Potenzial wurde in den letzten zwei Jahren durchschnittlich mit 140 US-Dollar bewertet, ist jedoch aufgrund der aktuellen Begeisterung um künstliche Intelligenz auf fast 175 US-Dollar gestiegen.

Spak empfiehlt daher den Verkauf der Aktien, da diese zuletzt "zu viel zu früh" an Wert zugelegt hätten. Zusätzlich merkte er an, dass die Aussichten für das Kerngeschäft im Automobilsektor sich verschlechtern.

Der Kurssturz am Donnerstag folgte auch auf Meldungen, dass der E-Autobauer seine Robotaxi-Veranstaltung, die eigentlich am 8. August stattfinden sollte, auf Oktober verschiebt. Doug Clinton, Managing Partner von Deepwater Asset Management, kommentierte in einem Interview: "Das erste, was ich sagen würde, ist, dass nichts im Tesla-Land offiziell ist, bis man es von Elon selbst hört. Der Auslöser für diese Veranstaltung war ein Reuters-Bericht vor einigen Monaten, in dem es hieß, dass das Model 2 gestrichen werden würde. Elon sagte, dass dies falsch sei. Und dann sagte er, dass wir im August ein Robotaxi-Event veranstalten werden. Wir haben noch keinen Tweet von Elon gesehen. Ich habe gerade noch einmal nachgesehen, er hat noch nichts über die Veranstaltung gesagt, also wer weiß, was noch passieren könnte", sagt Clinton.

Daraufhin fügt er hinzu: "Was die Aktie in letzter Zeit getan hat, ist, dass sie den Hype und die Begeisterung der Investoren für Tesla widerspiegelt und was in Bezug auf dieses Robotaxi kommen könnte und was das letztendlich für das Modell bedeuten könnte. Und Tesla ist, mehr als jede andere Aktie, eine so starke Religion."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 218,3EUR auf Tradegate (12. Juli 2024, 11:29 Uhr) gehandelt.





