Steve Eisman geht davon aus, dass die überproportionale Stärke der US-Technologieaktien "jahrelang anhalten wird", da künstliche Intelligenz für die Verbraucher über elektronische Geräte immer zugänglicher wird.

Die Menschen werden neue KI-Apps für Mobiltelefone und Computer haben wollen, was den "größten Erneuerungszyklus in der Geschichte" auslösen wird, da sie aufgerüstete Geräte kaufen, sagte er in einem Interview mit Bloomberg am Donnerstag.