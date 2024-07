Droht der Lufthansa-Aktie nach Verlusten von bereits 29 Prozent in diesem Jahr noch mehr Ärger? Mit Blick auf das Konzernergebnis, das die Fluggesellschaft am Freitagmittag vorgestellt hat, könnte das durchaus der Fall sein. Die Geschäftsentwicklung bleibt nämlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Unternehmen erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBIT in Höhe von 686 Millionen Euro. Damit verzeichnet die Lufthansa gegenüber dem Vorjahresquartal einen empfindlichen Rückgang. Vor 12 Monaten hatte der operative Gewinn noch 1,1 Milliarden Euro betragen.

Laut der Pressemitteilung ist der Rückgang vor allem niedrigeren Durchschnittserlösen im asiatischen Raum anzulasten. Im Airline-Geschäft erzielte die Lufthansa nach 515 Millionen Euro vor einem Jahr nur noch einen Quartalsgewinn von 213 Millionen Euro.

Fluggastgeschäft rutscht in die roten Zahlen

Unter Berücksichtigung des schwachen ersten Quartals steht so ein Halbjahresverlust in Höhe von 427 Millionen Euro zu Buche. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres wirtschaftete die Lufthansa noch profitabel und erzielte einen Gewinn von 145 Millionen Euro.

Als Grund für das schwache Abschneiden nennt das Unternehmen eine "negative Marktentwicklung sowie Ineffizienzen in den Flugbetrieben Lufthansa und Cityline [...] auch durch verzögerte Flugzeugauslieferungen". Das ist ein Seitenhieb auf Boeing, das in der Nacht auf Freitag erneut vor verspäteten Auslieferungen gewarnt hat.

Jahresprognose gesenkt

Angesichts des schwachen Abschneidens in der ersten Jahreshälfte hat das Unternehmen seine Jahresziele einkassiert und seine Prognose gesenkt. Statt des ursprünglich angepeilten EBIT-Ergebnisses von 2,2 Milliarden Euro stellt das Management nur noch 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro in Aussicht.

Auch die Cashflow-Prognose wurde deutlich gesenkt. Die Lufthansa rechnet nun mit einem Ergebnis "deutlich unterhalb 1 Milliarde Euro". Bislang lautete die Schätzung auf "mindestens 1 Milliarde Euro".

Aktie fällt auf neues 52-Wochen-Tief

Nachdem am Donnerstag bereits das Ergebnis des Mitbewerbers Delta Air Lines enttäuschte, zeigen sich Anleger am Freitagmittag auch von den Zahlen der Lufthansa enttäuscht.

Die Aktie notiert zur Stunde rund 2 Prozent tiefer. Zeitweise stand mit 5,57 Euro sogar ein neues 52-Wochen-Tief zu Buche, womit das Papier ein technisches Verkaufssignal geliefert hat.

Ein Ende der Talfahrt ist in Ermangelung von Unterstützungen nicht in Sicht. Der Relative-Stärke-Wert liegt auf Tagesbasis bei 37 Zählern. Damit ist die Lufthansa-Aktie noch nicht überverkauft und verfügt über weiteres Abwärtspotenzial.

Fazit: Kein Investment wert

Die Ertragslage der Lufthansa hat sich im zurückliegenden Quartal enttäuschend entwickelt. Die Mindereinnahmen im Fluggastgeschäft führt das Unternehmen auch auf verspätete Auslieferungen des Flugzeugbauers Boeing zurück.

Viele der ohnehin frustrierten Anleger der Aktie werfen in Reaktion auf die schwachen Zahlen sowie die gesenkte Jahresprognose das Handtuch. Mit dem zwischenzeitlichen 52-Wochen-Tief hat das Papier ein technisches Verkaufssignal geliefert – als Anleger gibt es hier weder aus technischer noch aus fundamentaler Perspektive einen Grund, sich zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion