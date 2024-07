FR: Herr Walter, US-Aktien haben in den vergangenen Tagen ihre Rekorde weiter nach oben geschraubt. Was raten Sie Anlegern?

Vanyo Walter ( Robomarkets) : Der Juli zeigt traditionell eine starke Performance für den Nasdaq und den S&P 500, was auch dieses Jahr zutrifft. Damit war die erste Jahreshälfte eine der besten seit 1900 im S&P. Viele Markttechniker und Analysten verweisen auf ein überkauftes Niveau, was auf eine mögliche Konsolidierung in naher Zukunft hinweisen könnte. Am Donnerstag gab es bereits eine erste Tendenz.

FR: Die Magnificent 7 fielen zurück, während sich der breite Markt erholte..

Vanyo Walter: Genau. Nach monatelanger Outperformance von Big-Tech könnte sich das Bild in den kommenden Wochen umkehren. Small-Caps profitieren stärker von Zinssenkungen. Auch klassische Sektoren haben 2024 bisher noch nicht von der guten Marktstimmung profitieren können.

FR: Trotz der Allzeithochs haben nur 24 Prozent der S&P 500-Aktien in der ersten Jahreshälfte besser als der Index abgeschnitten. Was sagt uns das über die Marktbreite?

Vanyo Walter: Das zeigt, dass die Marktbreite nach wie vor schwach ist. Es sind vor allem einige wenige starke Titel, die den Index nach oben treiben. Interessanterweise schneiden zyklische Sektoren für Konsumgüter unterdurchschnittlich ab, obwohl der breite Markt neue Höchststände verzeichnet.

Wer Aktien wie Apple, Nvidia und Co. zu marktführenden Konditionen handeln möchte, kann sich hier registrieren.

FR: Die Gewinne der Unternehmen und die KI-Euphorie spielen ebenfalls eine große Rolle. Wie bewerten Sie die Gewinnprognosen und die Rolle der KI für die zukünftige Marktentwicklung?

Vanyo Walter: Die Gewinnprognosen für das zweite Quartal liegen bei acht bis neun Prozent. Die Euphorie um KI könnte das Gewinnwachstum weiter antreiben, aber es besteht auch das Risiko einer Enttäuschung. Derzeit sind die Mega-Caps wie Nvidia, Apple oder Microsoft nahezu auf „perfection“ gepreist. Daher gibt es keinen Platz für Enttäuschungen.

FR: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken und Chancen für den Aktienmarkt in den kommenden Monaten?

Vanyo Walter: Zu den größten Risiken gehören eine mögliche KI-Enttäuschung und eine Verlangsamung der globalen Wirtschaft. Die ISM-Indizes und die Bauausgaben zeigen eine Verlangsamung. Auf der positiven Seite könnten die anhaltenden Mittelzuflüsse in Aktien-ETFs und die steigenden Dividenden den Markt unterstützen. Auch das prognostizierte Gewinnwachstum für alle 11 Sektoren des S&P 500 im kommenden Jahr ist ein positives Zeichen.