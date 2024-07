Mit deutlich über 300 Beiträgen seit Montag schaffte es in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals aus Italien an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wO-Forum.

Deam85: "Da fragt man sich schon was hier faul ist.....

- top Daten mit Möglichkeit auf Indikationserweiterung

- Support der 3 Koryphäen

- Dealmakerin mit top Beziehungen an Bord

Zeit (Geld) ist das einzige was Weber nicht hat, und genau dort sehe ich das Problem. Je länger er alles hinauszögert, desto weniger gut die Verhandlungsposition. Es würde mich nicht wundern, wenn er noch einmal mit einer Finanzierung wie mit Yass daher kommt.......

Bin gespannt was für uns Kleinanleger am Schluss noch übrig bleibt....."

D4YW4LK3R: "Deam hat definitiv Recht!

Wir stehen fast genau dort, wo wir VOR den 008a Zahlen waren... egal wie man es dreht und wendet - es ist einfach aktuell keine angenehme Situation. Es müsste extrem viel Risiko ausgepreist worden sein. Das sollte sich im Kurs durchaus bemerkbar machen auch ungeachtet einer potenziellen Übernahme.

Die Zeit tickt und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wir wirklich vorankommen.

Weber antwortet auch nicht mehr auf meine Mails... ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Ich denke, die nächste "große" Kommunikation wird zu den Halbjahreszahlen kommen. Wenn dann auch dort nichts wirklich Neues verkündet wird, dann muss ich mir überlegen wie ich persönlich die Lage einschätze."

Montirosa: "Newron spielt auf Zeit! Die Zulassung Studie ist ja zum x-mal nach hinten verschoben! Die großen Investoren haben noch mehr Zeit den Kurs bei diesem kleinen Volumen zu manipulieren! Die dreckigen Spiele haben schon längst begonnen und werden noch länger dauern!!!

Muss jeder selber entscheiden, ob er die Nerven hat und den langen Weg gehen will."

STOER: "Um Eve zu vertreiben fehlt es Newron wohl am Personal und der Logistik.

Um es selbst auf den Markt zu bringen, fehlt ihnen wohl das "Standing" bei der FDA....da könnte wohl allein Bristol Myers etwas dagegen haben?

Also ohne großen Partner wird es wohl schwer oder unmöglich?"

Partisan0815: "Hat Yass jetzt die vollen 2 Millionen ausgeschöpft oder sind die 1,3 Millionen Aktien noch offen 🤔 Bei weiter fallenden Kursen wird dann auch kein Interesse bestehen zu wandeln, oder dass hat viel Zeit und spekuliert das Weber mal ausschläft.

Weber hat es einfach nicht drauf, genau wie früher waren seine Aussagen stets anders als traniges handeln.

Weber sollte mal Stellung beziehen, warum alles wieder verschoben wurde! Die Annahme wächst das Weber nur heiße Luft verstreut und es werden eher schlechte Visionen erscheinen als Phantasien mit steigenden Kursen."

Questionmark: "Seit Ende 2022 von unter 2 auf über 8 - das ist doch eine Mega-Performance, >250 % Legt euch wieder hin"

TOP707: "Die 008A-Daten sind erst seit 3 Monaten bekannt. Die 014/015 sind aber bereits seit Anfang 2023 bekannt und im Sommer 23 sprach Weber von ca. 90 Interessenten.

Daher lag es nahe davon auszugehen, dass die Interessanten nur noch die 008A-Daten abwarten wollten, um die Datenlage bestätigt zu bekommen. Seit Sommer 23 ist bereits 1 Jahr vergangen. Weber selbst hat diese Erwartung gepusht, deshalb ist der Unmut hier schon verständlich. Natürlich kann Weber den Prozess nur positiv beeinflussen, dies hat er ja auch mit der Präsentation am 25.06.24 gemacht. Anscheinend ist er wohl von Evenamide mehr begeistert als zur Zeit Big Pharma, aber trotzdem sollten seine Aussagen mittlerweile mal etwas realistischer werden.

Und dennoch müssten die Aussichten auf einen Deal eigentlich gut sein. Die weiteren Indikations-Optionen wie z.B. Einsatz auch bei ADHS sind doch sehr interessant."

Gunther1978: "Es ist ein Risiko für alle...Für BigPharma, da noch keine Zulassung, Risiko der Ergebnisse der Phase 3, Umsatzerfüllung, tatsächliche Wirkung der Zusatzindikation fraglich, usw. Zudem, soll BigPharma noch warten oder schnellstmöglich ein Angebot unterbreiten. Beides kann richtig oder falsch sein.

Für Weber, da er nicht weiß wie hoch er pokern soll, wann er und wem er den "Zuschlag" geben kann/soll, ob BigPharna wirklich anbeißt, Deal oder Übernahme, usw...

Die Aktionäre tragen jedoch das größte Risiko, insbesondere diejenigen die überproportional drin sind, so wie ich. Totalverlust möglich, wenn sich keiner für Eve interessiert oder BigPharma Newron "verhungern" lässt.

Daher, habe ich auch schon im April/Mai mal geäußert...lieber eine Kapitalerhöhung und die Phase 3 durchziehen als Eve bzw. Newron zu verramschen. Dadurch definitiv Zeit gewonnen und es geht voran. Allerdings spätestens beim Vertrieb benötigt man einen Partner. Natürlich wäre mir und wahrscheinlich auch Weber ein Partner/ Übernahmeinteressent lieber."

DerAktionär: "Was habt ihr immer mit eurer Kapitalerhöhung? Eine Kapitalerhöhung wurde letztes nicht gutgeheißen, mangels Stimmen an der GV. Wir haben noch die restlichen Stücke zur Verfügung die Yass noch nicht gezeichnet hat. Die würden aber für genau nichts ausreichen, höchstens für Börsengang Nasdaq!

Wenn sich Weber und Team keine Sorge um den Kurs macht, hat es doch positives zu bedeuten, die wissen was sie haben und müssen Kurs nicht um sonst hoch pushen… wer dabei ist, ist dabei, die anderen sollen einfach weiter meckern! Jeder wie er will!

Für mich spricht alles für eine Übernahme‚ für Newron ist es einfach zu gross das Ganze!"

Moojoe: "Leute genießt den Sommer und haltet die Füße und die Finger still😉

Jetzt ist ganz einfach Geduld gefragt.

Im Hintergrund wurde bereits vieles richtig und gut aufgegleist und es werden weitere Fäden gesponnen.

Vergesst nicht, dass es nicht mehr nur um eine zu finanzierende Studie geht, sondern um deren vier. Dies ist für alle seit dem 25. Juni neu.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in 3 Monaten unseren Lizenzpartner haben oder wir übernommen wurden.

Und falls nicht habe ich auch noch ein paar Monate mehr Zeit. Da für uns mehr Zeit = ein besserer Deal, gilt."

LennyCH: "Früher oder später wird Eve zum Gold Standard, ihr werdet es schon sehen. Die geplanten Indikationserweiterungen zeigen, wie viel Potential darin steckt! Die Kursflaute wird bald vorbei sein und der Sturm wird alle umhauen!"

D4YW4LK3R: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Trotzdem muss man "neutral" auf die Sache schauen.

Weber hat selbst vorgerechnet, dass jeder Monat, der ohne Zulassung hinsichtlich Patent vergeht circa 100 Mio USD an Opportunitätskosten auf Newron zukommen.

Ziemlich genau jetzt ist dadurch die aktuelle MK von Newron nach den 008a Zahlen aufgebraucht.

Auch wenn hier einige scheinbar auch bis zur Jahrtausend-Wende warten wollen (halt ich persönlich sowieso für unrealistisches Gerede), für mich ist jeder Tag OHNE Richtungsentscheidung ein verlorener Tag. Oder ganz konkret tickt quasi jeder Tag circa 2-3 Mio Euro von der Uhr - unserer Uhr!

Deshalb: auf gehts und ran an die Buletten! Ich will bis Ende des Monats was sehen. Ja, hohe Erwartungshaltung. Aber dafür wird Weber und Co eben auch bezahlt. Wenn sie das nicht aushalten, sind die am falschen Ort. Ich rechne mit einem Kapitalbedarf von 150-180 Mio EUR für Phase III und Zulassungsantrag inkl. PDUFA.

Vertrieb und Marketing muss man heutzutage nicht zwingend In-House aufbauen. Geht durch Kooperation oder Beauftragung (nicht mit "Partnering" zu verwechseln).

KE sollte letztes Mittel bleiben - aber wenn bereits absehbar kein Buyout (vermutlich die von allen präferierte Variante) oder Partner (auch gut) zustande kommt, dann bitte per KE und diese eher früher als später. Wenn keiner wirkliches Interesse hat bzw. nur unrealistische Angebote eintrudeln, dann macht es auch keinen Sinn auf Zeit zu spielen. Denn wie unten geschrieben für uns alle hier tickt nicht nur die biologische sondern auch die Newron-technische Uhr.

Klar, Weber hat enge vorgaben was er sagen darf und was nicht, aber es gibt auch dort Spielraum für "zwischen den Zeilen". Und genau das bereitet mir ab und zu etwas sorge bei dem Herren.

Denn in meiner Aufzählung unten hatte ich folgende Punkte vergessen:

- Selbst kommunizierte Timeline für Partner Ende Juni bereits gerissen

- Start PIII in Q4 wurde auf Anfang 2025 geschoben ohne für mich nachvollziehbare Kommunikation (klar, kann sich jeder denken wieso... aber etwas Transparenz wäre schön)

- "Investor" Day war gut gemeint aber eine (aus Kapitalmarktsicht) absolute Katastrophe. Und von den aufgeführten 250 Teilnehmern waren vermutlich 2/3 hier auf dem Forum

Ich persönlich befürchte nämlich (kann mich logischerweise auch irren), dass Weber/Ravi es als Bedingung machen, weiter im Driver-Seat zu bleiben. Kann sein, dass das potenzielle Partner abschreckt."

Deam85: "Dem Weber traut einfach keine Sau. Der Markt bewertet Evenamide als gescheitert.....hoffen wir bloß, dass Weber die Kurve kratzt und einen halbwegs guten Deal auf die Kette kriegt. Scheinbar glaubt niemand daran......"

Realist88: "Was hier abgeht in eine absolute Frechheit. Newron oder das Management haut ein Luftschloss nach dem Anderen raus, blumige Ankündigungen viel blabla...und der Kurs wird herunter geprügelt, weil, so ist anzunehmen, diese super Resultate und angeblichen Verhandlungen reine Luftschlösser sind...ich wette die haben noch kein einziges Gespräch geführt...weil die Daten schlichtweg nicht so sind, wie sie verkauft werden. Hier werden Kleinaktionäre bei Laune gehalten, um weiter rum zu wursteln und dicke Gehälter zu kassieren. Selbst der Investor Yass hat sich verabschiedet... weil er wohl gemerkt hat, was Newron für Plaudertaschen sind."

Szymaniak: "Die letzte Konferenz von Newron in New York liegt zwei Wochen zurück. Herausragend die präsentierten Ergebnisse, abgestürzt der Kurs, weil kein Investor oder potentielle Aufkäufer genannt wurde. Mittlerweile sinkt der Kurs weiter, bei teils schmalsten Umsätzen. Ein übliches Bild.

Dazu folgendes: Wer bei einem kleinen biopharmazeutischen Unternehmen einsteigt, sollte wissen, was er tut. Wilde, abrupte Kursbewegungen nach allen Seiten sind die Regel, auch längere Phasen der Nachrichtenarmut und ein Herumdümpeln im Niemandsland. Zudem können Investoren im Hintergrund zu jeder Zeit lenkend eingreifen. Nicht um jeden Schritt, auch des CEO, wird man informiert werden. Hier kann unter Umständen harte Geduld gefragt sein, sogar Leidensvermögen. Wer das nicht aushält, ist eigentlich bei der falschen Firma und gut beraten, an einen Verkauf zu denken. Endloses Jammern jedenfalls hört sich wenig erwachsen an."

Bfj82: "Ich war vor ca. 1 Monat kurz davor hier zu investieren. Gott sei Dank habe ich es nicht getan."

Deam85: "Hier gibt es 2 Risiken:

- Weber bringt keinen Partner oder Übernahme zeitgerecht auf die Kette, ergo Kapitalerhöhung und Weiterfahrt mit sehr hohem Risiko

- fda hat irgendwelche Einwände da man das kleine Nerwon verprügeln kann nach belieben

ohne Big Player sind wir alle am Arsch, das ist Fakt......."

STOER: "Wenn Newron tatsächlich bereits in Verhandlungen mit Partnern stände, dann müßten sie nicht noch über Kongresse tingeln um ihr Produkt anzupreisen. Sie haben mit Eve ein Top-Medikament entwickelt und sind einfach nicht in der Lage das zu Geld zu machen.........

Aber vielleicht haben sie ja auch mit Weber nicht den richtigen Mann dafür?"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community