Ein wichtiger Aspekt der Warren-Buffett-Strategie ist die Bewertung. So performen unterbewertete Aktien langfristig meist besser als der Markt. Folgende Aktienfonds investieren ebenfalls nach einer Value-Methodik und übertreffen bisher ihre Vergleichsindizes.

1. MFS Meridian Funds – European Value Fund

Der MFS Meridian Funds – European Value Fund wurde schon im Oktober 2002 in Luxemburg aufgelegt und konzentriert sich auf europäische Werte, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Verhältnis zu ihrem inneren Wert unterbewertet sind. Wie ein Blick in das Portfolio verrät, berücksichtigt es gleichzeitig auch Qualitätsaspekte. So lassen sich derzeit unter den Top-Positionen Unternehmen wie Nestlé, Richemont und Symrise finden.

Der Value-Aktienfonds schneidet seit Auflage bisher besser als die Indizes Euro Stoxx 50 und DAX ab. Morningstar zeichnet ihn je nach Tranche mit vier bis fünf von fünf Sternen aus. Der MFS Meridian Funds – European Value Fund thesauriert seine Erträge und verwaltet aktuell 2,54 Milliarden Euro (12.07.2024).

Quelle: wallstreetONLINE.de

2. zCapital Swiss Dividend Fund

Ein zweiter erfolgreicher Value-Aktienfonds, der auf den Spuren von Warren Buffett wandelt, ist der zCapital Swiss Dividend Fund. Er wurde im Oktober 2012 in der Schweiz aufgelegt und investiert in Unternehmen aus dem Swiss Performance Index, die überdurchschnittliche oder steigende Dividenden aufweisen. Studien zeigen, dass Aktien mit hoher Dividendenrendite langfristig oft besser als der Marktdurchschnitt abschneiden.

Seit Auflage konnte der Dividenden-Aktienfonds den Swiss Market Index deutlich hinter sich lassen. Zu den aktuellen Top-Positionen des zCapital Swiss Dividend Funds gehören Novartis, Roche und Zurich Insurance. Bisher verwaltet er 675,92 Millionen Schweizer Franken (12.07.2024), schüttet seine Erträge aus und wird von Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet.

Quelle: wallstreetONLINE.de

3. JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Ein dritter Value-Aktienfonds, der seinen Vergleichsindex (MSCI Emerging Markets) übertrifft, ist der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund. Er wurde im Dezember 2012 aufgelegt und investiert in Dividendenaktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig oder dort zum Großteil tätig sind.

Dazu gehören derzeit beispielsweise das indische IT- und Beratungsunternehmen Infosys, das chinesische IT-Technologieunternehmen Netease und die indonesische Bank Rakyat Indonesia. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund verwaltet aktuell 769,61 Millionen US-Dollar (12.07.2024), thesauriert seine Erträge und wird von Morningstar je nach Tranche mit vier bis fünf von fünf Sternen ausgezeichnet.

Quelle: wallstreetONLINE.de

Fazit Value-Aktienfonds

Der MFS Meridian Funds – European Value Fund, der zCapital Swiss Dividend Fund und der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund wandeln mit verschiedenen Value-Strategien auf den Spuren von Warren Buffett und übertreffen dabei ihren Vergleichsindex.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte