**Aktuelle Marktentwicklungen: Positive Stimmung an den Börsen** Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend in guter Verfassung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.754,81 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,27%. Damit führt er die Liste der deutschen Indizes an, was die prozentuale Tagesentwicklung betrifft. Auch die anderen deutschen Indizes zeigen positive Vorzeichen: Der MDAX steht bei 25.922,55 Punkten und legt um 0,65% zu. Der SDAX notiert bei 14.685,44 Punkten und gewinnt 0,24%. Der TecDAX, der Technologieindex, steht bei 3.411,26 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,63%. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ebenfalls eine positive Marktstimmung. Der Dow Jones, der bekannteste US-Index, steht aktuell bei 40.078,44 Punkten und legt um 0,80% zu. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 5.635,04 Punkten und gewinnt 0,87%. Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Indizes heute positive Entwicklungen verzeichnen.Der DAX führt dabei die Liste der deutschen Indizes an, während der S&P 500 in den USA die Nase vorn hat. Die positive Stimmung an den Börsen könnte auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, darunter optimistische Konjunkturaussichten und positive Unternehmensnachrichten.Die Topwerte im DAX waren MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 3.51%, gefolgt von Siemens mit einem Plus von 3.20% und Heidelberg Materials mit einem Zuwachs von 2.60%.Die Flopwerte im DAX waren Vonovia mit einem Rückgang von -0.72%, gefolgt von Airbus mit einem Minus von -1.01% und Sartorius Vz. mit einem Verlust von -1.03%.Die Topwerte im MDAX waren Hugo Boss mit einem Anstieg von 3.84%, gefolgt von CTS Eventim mit einem Plus von 3.62% und PUMA mit einem Zuwachs von 3.25%.Die Flopwerte im MDAX waren United Internet mit einem Rückgang von -2.51%, gefolgt von Evotec mit einem Minus von -3.54% und Gerresheimer mit einem Verlust von -3.62%.Die Topwerte im SDAX waren SAF-HOLLAND mit einem Anstieg von 4.37%, gefolgt von Elmos Semiconductor mit einem Plus von 4.35% und Heidelberger Druckmaschinen mit einem Zuwachs von 3.25%.Die Flopwerte im SDAX waren Fielmann mit einem Rückgang von -2.27%, gefolgt von SUESS MicroTec mit einem Minus von -6.54% und IONOS Group mit einem Verlust von -8.25%.Die Topwerte im TecDAX waren Elmos Semiconductor mit einem Anstieg von 4.35%, gefolgt von Infineon Technologies mit einem Plus von 2.48% und ATOSS Software mit einem Zuwachs von 2.10%.Die Flopwerte im TecDAX waren United Internet mit einem Rückgang von -2.51%, gefolgt von Evotec mit einem Minus von -3.54% und SUESS MicroTec mit einem Verlust von -6.54%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 3.21%, gefolgt von Amgen mit einem Plus von 2.04% und The Home Depot mit einem Zuwachs von 2.04%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Merck & Co mit einem Rückgang von -0.47%, gefolgt von JPMorgan Chase mit einem Minus von -0.63% und Boeing mit einem Verlust von -1.48%.Die Topwerte im S&P 500 waren Enphase Energy mit einem Anstieg von 5.32%, gefolgt von Builders Firstsource mit einem Plus von 4.64% und Domino's Pizza mit einem Zuwachs von 4.51%.Die Flopwerte im S&P 500 waren Biogen mit einem Rückgang von -2.18%, gefolgt von Delta Air Lines (DE) mit einem Minus von -2.42% und Citigroup mit einem Verlust von -3.12%.