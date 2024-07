Aktienmärkte: Das ist die entscheidende Botschaft!

Die heute veröffentlichten US-Erzeugerpreise haben eine sehr wichtige (wenngleich heute erst einmal ignorierte) Botschaft für die US-Aktienmärkte: die US-Unternehmen haben zunehemend ein Margen-Problem! Denn die Erzeugerpreise steigen - also die Kosten für die Unternehmen - während die US-Verbraucherpreise tendentiell fallen. Das bedeutet: die Unternehmen können ihre gestiegenen Kosten nicht mehr an die US-Konsumenten weiter geben, damit verdienen sie weniger Geld. Und das ist ein Problem besonders dann, wenn die Bewertungen so immens hoch sind wie derzeit. Viele Ergebnisse der beginnenden US-Berichtssaison verdeutlichen das: der Konsument schwächelt. Da werden auch die (vielleicht!) im September sinkende Zinsen erst einmal nicht weiter helfen..

