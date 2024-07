Mögliche Szenarien für den Dow Jones

Aktienkurse stürmten gestern bereits wieder nach oben

Da die Kurse an den Aktienmärkten gestern bereits wieder deutlich zulegen können, inklusive der Technologiewerte, scheint eine Sektor-Rotation bislang jedenfalls nur ein Strohfeuer gewesen zu sein. Und das belegt, dass die genannte Begründung doch sehr konstruiert war. Der plausibelste Grund für das vorgestrige Kursgeschehen sind in meinen Augen daher weiterhin schlichte Gewinnmitnahmen nach dem Motto „sell on good news“.

Steigende Kurse trotz enttäuschender Erzeugerpreisdaten

Auch dass die Kurse bereits wieder zulegen können, obwohl die gestrigen US-Erzeugerpreisdaten enttäuscht haben, spricht dafür, dass vorgestern lediglich einige Anleger ihre Gewinne mitgenommen haben und der Rest des Marktes nun schon wieder auf eine Fortsetzung der Rally setzt.

Dow Jones im aufsteigenden Dreieck?

Der Dow Jones ist dadurch von einem zweiten dynamischen Rücksetzer, wie ich ihn am 26. Juni noch für möglich gehalten hatte (siehe rote Rechtecke und roter Pfeil im folgenden Chart bzw. „DAX und Dow spielen im Team, Nasdaq 100 in eigener Liga“), inzwischen meilenweit entfernt. Denn er hat stattdessen die kurzfristige Aufwärtsbewegung (kleiner Trendkanal) nicht nur einfach fortgesetzt, sondern sogar beschleunigt.

