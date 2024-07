Die US-Dollar-Schwäche manifestiert sich unter anderem in der jüngsten Entwicklung des US-Dollar-Index. Nach dem Scheitern an der Widerstandszone um 106 Punkte kam der Index deutlich zurück. Mittlerweile steht die Unterstützung von 104 Punkten im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 104 Punkte wäre ein weiteres Indiz für eine fortschreitende Neubewertung des US-Dollar-Index respektive des Greenbacks. Die um sich greifende US-Dollar-Schwäche befeuert wiederum die Goldpreisentwicklung.

So könnte es nun weitergehen

Die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung in den USA treiben derzeit den Goldpreis an. Salopp könnte man formulieren: Der Zug kommt ins Rollen. Gold beendete die Handelswoche oberhalb von 2.400 US-Dollar. Der Ausbruch über die 2.400 US-Dollar hat sich damit manifestiert. Es sollte nicht überraschen, wenn das Edelmetall in den kommenden Handelstagen das Rekordhoch in Angriff nehmen würde. Ein Ausbruch über die 2.450 US-Dollar würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Weitere Preissteigerungen in Richtung 2.700 US-Dollar wären dann möglich. Auf der Unterseite hat die Zone 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar unverändert zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Produzentenaktien außer Rand und Band

Der gewohnte Blick auf den Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) zeigt, dass sich hier in den letzten Handelstagen einiges getan hat. Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die aktuell vorliegende Ausbruchssituation.

Es könnte der Befreiungsschlag gewesen sein: Der Arca Gold Bugs Index knackte zuletzt die Widerstände bei 273 Punkten und 295 Punkten und schwang sich über die psychologisch wichtigen 300 Punkte auf. Damit besteht für den HUI nun die große Chance, die Bewegung bis in den Bereich von 335 Punkten auszudehnen. Dort liegt das markante Hoch aus dem April 2022.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte