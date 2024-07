Die Aktie von Tesla, die in den letzten Wochen eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt hatte, stürzte am Donnerstag ab, nachdem das mit Spannung erwartete Robotaxi-Event verschoben wurde. Anleger reagierten zunächst erleichtert auf die Auslieferungszahlen des abgelaufenen Quartals, die besser als erwartet ausfielen. CEO Elon Musk heizte die Stimmung weiter an, indem er große Versprechungen bezüglich des autonomen Fahrens und der Robotaxis machte. Die Ankündigung des Robotaxi-Events für Anfang August sollte einen Wendepunkt bringen, wurde jedoch auf Oktober verschoben. Die Aktie brach daraufhin stark ein, verlor intraday 6,5 Prozent und testete zeitweise die Marke von 240 US-Dollar.

Analysten bezeichnen die Bewertung der Tesla-Aktie als "hoffnungsbasiert" und sehen keine fundamentale Berechtigung für das aktuelle Niveau. Die UBS hat das Kursziel für die Aktien von Tesla zwar erhöht, aber das Rating von "Neutral" auf "Sell" herabgestuft. Analysten finden es zunehmend schwierig, Tesla angemessen zu bewerten, da das Potenzial des Unternehmens aufgrund der Begeisterung für künstliche Intelligenz überbewertet wird. Die Verzögerung des Robotaxi-Events und die Verschiebung des Ausbaus der Fabrik in Grünheide bei Berlin tragen zur Unsicherheit bei.