JPMorgan verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 18,15 Milliarden US-Dollar oder 4,40 US-Dollar pro Aktie für das zweite Quartal, im Vergleich zu 14,47 Milliarden US-Dollar oder 4,75 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Die Bank profitierte auch von einem Plan, einige ihrer Anteile an Visa umzutauschen, und verzeichnete einen Anstieg der Einnahmen aus dem Investmentbanking um 50 Prozent.

Die US-Großbanken haben am Freitag den Startschuss für die neue Quartalssaison gegeben, wobei JPMorgan einen Gewinnanstieg von 25 Prozent im zweiten Quartal verzeichnete. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf steigende Einnahmen im Investmentbanking und einen Buchgewinn von rund 8 Milliarden US-Dollar aus einem Aktienumtauschgeschäft mit Visa zurückzuführen. Die Wall-Street-Banken profitieren von einer Wiederbelebung der Kapitalaufnahme in den Anleihe- und Aktienmärkten sowie von gestiegenen Gebühreneinnahmen aus der Beratung bei M&A-Deals.

Wells Fargo hingegen kämpft mit steigenden Kosten, da die Betriebsausgaben im zweiten Quartal höher als erwartet waren. Die Bank erhöhte ihre Jahresprognose für nicht-zinsabhängige Ausgaben auf 54 Milliarden US-Dollar. Der Nettozinsertrag sank um 9 Prozent auf 11,92 Milliarden US-Dollar, aber das Investmentbanking verzeichnete einen Umsatzanstieg.

Die Citigroup konnte hingegen die Gewinnerwartungen übertreffen und präsentierte ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis. Die Bank konnte durch Kostensenkungen und gesteigerte Dienstleistungserlöse einen Erlös von 20,1 Milliarden US-Dollar erzielen. Nach einer Dividendenerhöhung kündigte die Citigroup ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an.

Trotz der positiven Ergebnisse reagierten die Anleger am Freitag mit Verkäufen auf die Zahlen, wobei die Aktien von JPMorgan und Wells Fargo vorbörslich ins Minus rutschten. Die Citigroup-Aktie hingegen legte in der US-Vorbörse zeitweise um mehr als 3 Prozent zu. Insgesamt konnten die US-Großbanken von einer Erholung der Märkte und einer gestiegenen Zuversicht in die US-Wirtschaft profitieren.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 204,9EUR auf NYSE (13. Juli 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.