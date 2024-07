Bayer hat am 6. August die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, wobei Analysten gemischte Prognosen abgaben. Jefferies bewertete die Bayer-Aktie mit einem Kursziel von 29 Euro und der Einstufung "Hold". Analyst Charlie Bentley betonte die Bedeutung von Kostensenkungen angesichts der Herausforderungen in den Agrarmärkten und des Rückgangs der Profite aus dem Verkauf von Xarelto. JPMorgan erwartet, dass das stärkere Pharmageschäft die Schwächen in der Agrarsparte ausgleichen könnte. Deutsche Bank Research prognostiziert ein schwaches zweites Quartal für Bayer. Goldman Sachs reduzierte das Kursziel für Bayer und beließ die Einstufung auf "Neutral".

Langfristig kann Bayer Hoffnung auf eine beschleunigte Zulassung einer potenziellen Gentherapie zur Behandlung von Parkinson in den USA haben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat der Gentherapie AB-1005 den sogenannten Fast-Track-Status verliehen. AB-1005 wird von AskBio untersucht, einem Biotech-Unternehmen, das von Bayer übernommen wurde. Die FDA vergibt den Fast-Track-Status bei schweren Erkrankungen, um Medikamente schneller auf den Markt zu bringen.