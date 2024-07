In anderen Nachrichten hat Rentschler Biopharma SE bekannt gegeben, dass ihre hochmoderne Produktionslinie in Massachusetts vollständig in Betrieb ist. Diese Expansion stellt die größte Investition in der über 150-jährigen Geschichte des Unternehmens dar. Die neue Anlage konzentriert sich hauptsächlich auf die kommerzielle Produktion hochkomplexer Moleküle und verdoppelt die globale cGMP-Kapazität von Rentschler Biopharma. Die CEO Benedikt von Braunmühl betonte die Bedeutung dieser neuen Anlage für das Unternehmen und die Partnerschaft mit Kunden.

Des Weiteren ist die GBI Group dem Institut für Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft (ICG) und der DENEFF-Initiative Immo2.Zero beigetreten. Durch diese Mitgliedschaften möchte die GBI Group ihr unternehmerisches Handeln noch stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten. Die Zusammenarbeit mit anderen Branchenführern soll dazu beitragen, die Transformation der Immobilienbranche in Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.411USD auf UBS (13. Juli 2024, 12:17 Uhr) gehandelt.