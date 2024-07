US-Technologieaktien im freien Fall: Was steckt hinter dem gestrigen Einbruch? Unsicherheit an den Märkten wächst! Der gestrige Einbruch der US-Technologieaktien sorgte für Verwirrung an den Märkten. Die plötzliche Kursentwicklung wurde von verschiedenen Medien und Analysten unterschiedlich interpretiert. Einige sprachen von Gewinnmitnahmen nach positiven …