Der Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, ist Medienberichten zufolge ins Visier Moskaus gerückt, da US-Geheimdienste angebliche Anschlagspläne der russischen Regierung aufgedeckt haben. Papperger wird seit Monaten von massivem Personenschutz begleitet, nachdem die Pläne bekannt wurden. Trotzdem betont er, dass er sich sicher fühlt und ein glücklicher Mann sei.

Papperger nimmt in der deutschen Rüstungsbranche eine Sonderrolle ein, da er sich öffentlich für die Ukraine einsetzt und betont, wie wichtig Rüstungsgüter zur Verteidigung westlicher Werte sind. Rheinmetall liefert der Ukraine in großem Stil Waffen und Munition, was dem Kreml ein Dorn im Auge sein dürfte. Die Firma hat dank des Ukraine-Konflikts volle Auftragsbücher und ist in den Dax aufgestiegen.