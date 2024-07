Paedi Protect AG wurde 2013 gegründet und hat sich auf hochwertige Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder spezialisiert. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in der DACH-Region und konnte bedeutende Marktanteile gewinnen. Mit einer starken Social-Media-Präsenz und einer engagierten Community plant Paedi Protect AG weiteres Wachstum und erwartet einen Jahresumsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Die NanoRepro AG plant, eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG zu erwerben, einem Unternehmen, das Pflege- und Sonnenschutzprodukte für Babys und Kinder herstellt. Durch diesen strategischen Erwerb möchte NanoRepro sein Geschäft im Bereich Hautpflegeprodukte ausbauen und Synergien zwischen den beiden Unternehmen schaffen. Die Transaktion soll bis Ende August 2024 abgeschlossen sein und wird voraussichtlich einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kosten. NanoRepro plant, den Erwerb aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Durch die geplante Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect AG strebt NanoRepro an, seine Wachstumsstrategie zu beschleunigen und die Expansion im Bereich Hautpflegeprodukte voranzutreiben. Das Unternehmen sieht erhebliche Synergien in Vertrieb, Produkten und Absatzmärkten und erwartet positive Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis. NanoRepro plant, seine Position als innovatives Gesundheitsunternehmen zu stärken und die Zusammenarbeit mit Paedi Protect AG als sinnvolle Erweiterung seines Geschäftsmodells zu nutzen.

Insgesamt plant NanoRepro, sein Kerngeschäft mit Schnelltests und Nahrungsergänzungsmitteln weiter auszubauen, sowohl organisch als auch durch strategische Beteiligungen und Übernahmen. Die geplante Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect AG ist ein wichtiger Schritt in dieser Wachstumsstrategie und wird voraussichtlich zu weiteren positiven Effekten führen.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,74 % und einem Kurs von 1,740EUR auf Tradegate (12. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.