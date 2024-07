Die Ölpreise sind in den letzten Tagen erneut gestiegen, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September zuletzt 85,60 US-Dollar kostete. Dies entspricht einem Anstieg von 53 Cent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 60 Cent auf 82,71 Dollar. Ein Grund für den Anstieg der Ölpreise war der schwächere US-Dollar, der Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger machte. Die niedrigere als erwartete US-Inflationsrate im Juni verstärkte zudem die Erwartungen auf eine baldige Leitzinssenkung, was die Konjunktur in den USA beleben und die Nachfrage nach Rohöl unterstützen könnte.

Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtete, dass das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im zweiten Quartal abgeschwächt hat. Die schwächelnde chinesische Wirtschaft dämpfte die Ölnachfrage, was zu einem geringen Anstieg von nur 710.000 Barrel pro Tag führte, dem niedrigsten Anstieg seit Ende 2022. Die IEA prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage in den Jahren 2024 und 2025 um weniger als eine Million Barrel pro Tag steigen wird, da der schwächelnde Kraftstoffverbrauch auf ein steigendes Angebot aus den USA und anderen Teilen Amerikas trifft.

Am Freitag setzten die Ölpreise ihren Anstieg fort, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 85,68 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 26 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 83,16 Dollar. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und gesunkene US-Rohöllagerbestände unterstützten ebenfalls den Anstieg der Ölpreise.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen auf dem Ölmarkt eine Mischung aus Angebot und Nachfrage, wobei externe Faktoren wie der US-Dollar und die globale Wirtschaftsentwicklung eine Rolle spielen. Die Zukunft der Ölpreise bleibt vor dem Hintergrund von geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Trends weiterhin unsicher.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 85,01USD auf L&S Exchange (12. Juli 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.