Die Aktien von Südzucker setzten am Donnerstag ihren Abwärtstrend fort, nachdem Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Der Kurs des Zuckerherstellers fiel um fünf Prozent auf 12,96 Euro, was das niedrigste Niveau seit Mitte April darstellt. Seit dem Zwischenhoch am Freitag haben die Aktien bereits mehr als acht Prozent an Wert verloren. Die Resultate zum ersten Geschäftsquartal zeigten einen deutlichen Gewinnrückgang, insbesondere aufgrund eines starken Rückgangs der Profitabilität im Zucker-Kerngeschäft. Trotz gestiegenem Absatzvolumen standen die Preise unter Druck und die Produktionskosten stiegen aufgrund der Zuckerrüben-Preise an.

Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research äußerte sich enttäuscht über die schwächer als erwarteten Zahlen und prognostizierte, dass sich die Gewinnentwicklung bei Südzucker in den kommenden Quartalen nicht verbessern wird. Das Unternehmen hatte bereits für das zweite Quartal weitere Rückgänge angekündigt, was zu einem weiteren Kursverlust führte. Warburg Research hat daraufhin Südzucker von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 12,30 auf 12,50 Euro angehoben. Der Aktienkurs sei laut Analyst Schwarz an seinem fairen Wert angekommen, obwohl die Quartalszahlen enttäuschten. Der Barmittelzufluss habe sich jedoch verbessert.

Die bisherige Prognose wurde bestätigt, was keine Überraschungen mit sich brachte. Daher könnten die stark gedrückten Kurse als Kaufgelegenheiten angesehen werden. Die Aktien von Südzucker haben in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren, aber die Hochstufung von Warburg Research und die verbesserte Barmittelzufluss könnten für eine gewisse Stabilität sorgen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen entwickeln wird.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 13,17EUR auf Tradegate (12. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.