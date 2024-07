Der Euro konnte am Donnerstag im US-Handel von schwächer als erwarteten Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten profitieren. Die Gemeinschaftswährung stieg auf 1,0869 US-Dollar, nachdem sie kurzzeitig sogar bis auf 1,0900 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0855 Dollar fest. Die schwächere Teuerung in den USA im Juni hat Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Fed geweckt. Die Jahresinflationsrate fiel von 3,3 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent, was Analysten überraschte. Dies könnte den Weg für eine Zinswende im September ebnen. Fed-Chef Jerome Powell gab jedoch noch keine klaren Hinweise auf bevorstehende Zinssenkungen. Ein starker Arbeitsmarkt könnte die Inflationsentwicklung unterstützen.

Am Freitag stieg der Euro weiter an, mit einem Referenzkurs von 1,0890 US-Dollar. Die EZB setzte den Kurs auf 0,9182 Euro fest. Die Referenzkurse zu anderen wichtigen Währungen wurden ebenfalls angehoben. Die Inflationszahlen aus den USA werden weiterhin mit Spannung erwartet, da sie Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der Fed geben. Eine Lockerung der Geldpolitik wird erwartet, obwohl die Fed noch zögert. Die Märkte preisen eine erste Zinssenkung im September ein, gefolgt von einer weiteren zum Jahresende.

Insgesamt zeigt sich der Euro gegenüber dem US-Dollar und anderen wichtigen Währungen stabil und leicht steigend. Die Entwicklungen auf den Finanzmärkten hängen weiterhin von den Inflationsdaten und den geldpolitischen Entscheidungen der Fed ab. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Zinsen und der Inflation bleibt bestehen, während der Euro vorerst von den schwächeren Inflationsdaten in den USA profitiert.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 1,091USD auf Forex (12. Juli 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.