Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 53 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb sieht Südkorea als Schlüssel für die Anlagestory des Essenslieferanten, da der Marktanteil von Baemin vor einer positiven Trendwende steht. Die Entwicklung in Südkorea sei Voraussetzung für einen Turnaround der Delivery-Hero-Papiere. Die Aktien von Delivery Hero haben nach einem Tief seit Februar eine Erholung erfahren und stiegen um 2,6 Prozent. Analysten wie Jo Barnet-Lamb von der UBS und Annick Maas von Bernstein Research sehen Wachstumspotenzial in der jungen Generation Z, die mit Essensliefer-Apps aufgewachsen ist. Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Outperform" belassen und lobt die Generalüberholung des Korea-Geschäfts. Mit einem neuen Korea-Chef soll Baemin Marktanteile sichern und dem Wettbewerber Coupang Eats Konkurrenz machen. Trotz operativer Verluste und steigender Zins- und Finanzkosten sehen Analysten wie Annick Maas von Bernstein Research weiterhin Potenzial für eine positive Wende in puncto Profitabilität bei Delivery Hero. Trotz Kürzung des Kursziels auf 39 Euro durch die UBS räumt Analyst Jo Barnet-Lamb dem Kurs 80 Prozent Kurspotenzial ein. Die Analysten sind optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials von Delivery Hero, auch wenn das Unternehmen derzeit noch mit Herausforderungen zu kämpfen hat.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 20,72EUR auf Tradegate (12. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.