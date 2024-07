Die Integration von LOQED in das Shelly Produkt-Portfolio und die Shelly Cloud-Lösungen soll das Nutzererlebnis für die Kunden verbessern. Die Smart Locks von LOQED sind hochwertig und robust, kompatibel mit verschiedenen Hausautomationssystemen und bieten intelligente Funktionen wie zeitgesteuertes Öffnen und Schließen. Die Schlösser sind zertifiziert als besonders widerstandsfähig und einbruchhemmend.

Die Shelly Group AD hat die Vermögenswerte von LOQED übernommen, um in das Wachstumssegment der intelligenten Türschlösser (Smart Locks) zu expandieren. Mit dem Kauf der Technologie und des Lagerbestands von LOQED erhält Shelly Group Zugang zu einem Werk in China und den Lieferanten der Vorprodukte. Die Kaufpreiszahlung beträgt rund EUR 0,15 Mio. und erfolgt in bar. Shelly erwartet ab 2025 wesentliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus dem Verkauf von Smart Locks.

Durch die Expansion in das Segment Smart Locks betritt Shelly einen weltweit wachsenden Markt, der jährlich um durchschnittlich 15,4 % auf bis zu USD 5,8 Mrd. bis 2029 wachsen soll. Neben dem Einsatz in Privathaushalten sind auch Anwendungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Fokus, um verschiedene Zutrittspunkte per Fernzugriff sicher und einfach zu verwalten.

Die Übernahme von LOQED ermöglicht Shelly einen effizienten Einstieg in den Markt für intelligente Türschlösser und erweitert das Produktportfolio des Unternehmens. Die Integration in die Shelly Plattform soll in den kommenden Monaten erfolgen, um die Kompatibilität mit Smart Home-Protokollen zu verbessern. Die Akquisition wird voraussichtlich ab 2025 spürbare Umsatz- und Ergebnisbeiträge bringen.

Die Montega AG bewertet die Übernahme positiv und empfiehlt den Kauf von Shelly Group AD-Aktien mit einem Kursziel von 95,00 BGN. Die Analysten sehen die Akquisition als strategisch sinnvoll an und erwarten, dass sie langfristig zum Wachstum des Unternehmens beitragen wird.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Xetra (12. Juli 2024, 17:35 Uhr) gehandelt.