Der schwedische Telekomausrüster Ericsson verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von sieben Prozent auf 59,8 Milliarden schwedische Kronen aufgrund anhaltender Nachfrageflaute nach 5G-Komponenten. Dies wurde vor allem durch die sinkende Investitionsbereitschaft der Kunden in den meisten Märkten, insbesondere in Indien, beeinflusst. Ein Lichtblick war jedoch das nordamerikanische Geschäft, das auf den Wachstumspfad zurückkehrte. Trotz einer Abschreibung von 13,9 Milliarden Kronen im Zusammenhang mit der Übernahme des Cloud-Kommunikationsanbieters Vonage verzeichnete das Unternehmen einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 13,5 Milliarden Kronen. Bereinigt stieg das Ebit jedoch um 14 Prozent auf 3,2 Milliarden Kronen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 11 Milliarden Kronen an, nach einem Minus von 0,6 Milliarden im Vorjahr. Die Ergebnisse fielen besser aus als von Analysten erwartet.

Die Anleger reagierten positiv auf die Quartalszahlen, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um rund 6 Prozent führte. Analysten lobten die besseren als erwarteten Zahlen sowie die starke Margenentwicklung. Die Restrukturierungsbemühungen von Ericsson zeigten ebenfalls positive Auswirkungen. Konzernchef Börje Ekholm erwartet für den Rest des Jahres ein schwieriges Marktumfeld, jedoch könnten die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte von Aufträgen aus Nordamerika profitieren.

Die Schweizer Großbank UBS behielt ihre Einstufung für Ericsson mit einem Kursziel von 51 schwedischen Kronen bei und bezeichnete das zweite Quartal als solide. Die Jahresziele des Unternehmens blieben unverändert. Analyst Francois-Xavier Bouvignies erinnerte zudem an den positiven Lauf der Aktie in letzter Zeit.

Insgesamt zeigt sich, dass Ericsson trotz der anhaltenden Nachfrageflaute und Wertberichtigungen im zweiten Quartal einige positive Entwicklungen verzeichnen konnte. Die Analysten sind optimistisch hinsichtlich des weiteren Verlaufs des Unternehmens und sehen Potenzial für eine anhaltende positive Entwicklung, insbesondere durch die Verträge mit nordamerikanischen Kunden.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 6,166EUR auf Tradegate (12. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.