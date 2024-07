Die ungarische Regierung hat den Nato-Partnern beim Abschluss des Bündnisgipfels in Washington Doppelmoral und Versagen im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. Außenminister Peter Szijjarto kritisierte die fehlende Konsistenz in der Nato-Politik, insbesondere in Bezug auf den Dialog mit Russland und die Unterstützung Israels im Umgang mit der Hamas. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich der nuklearen Zusammenarbeit zwischen EU-Ländern und Russland sowie des Nato-Beitrittswunsches der Ukraine.

Die ungarische Regierung fühlte sich bei der Diskussion auf dem Gipfel isoliert, da mehrere Alliierte ihre Einlassungen nicht unterstützten. Regierungschef Viktor Orban hatte den Gipfel vorzeitig verlassen, um den früheren US-Präsidenten Donald Trump zu treffen, der als offen für Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin gilt.