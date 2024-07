Die Beliebtheit des kontaktlosen Bezahlens mit digitalen Geldbörsen nimmt in Europa zu, und die Nutzung von mobilen Geldbörsen in Geschäften hat sich in den letzten vier Jahren verdreifacht. Banken hatten kritisiert, dass sie nicht direkt auf den NFC-Funkchip von Apple zugreifen konnten, über den das Telefon an der Ladenkasse anstelle einer Bankkarte verwendet werden kann.

Der Streit zwischen Apple und der EU-Kommission begann vor mehr als vier Jahren und endete nun mit den Zugeständnissen von Apple. Die EU-Kommission hätte eine hohe Strafe verhängen können, wenn die Zugeständnisse nicht ausgereicht hätten. Apple hat seine Angebote in Absprache mit der Kommission angepasst, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen.

Insgesamt zeigt dieser Fall, wie Unternehmen und Regulierungsbehörden um die Einhaltung der Wettbewerbsregeln ringen. Im Gegensatz zu anderen Fällen, in denen hohe Strafen verhängt wurden, konnte Apple durch Zugeständnisse eine Strafe vermeiden und den Streit beilegen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 230,5EUR auf Nasdaq (13. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.