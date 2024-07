Der niederländische EM-Stürmer Joshua Zirkzee steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Im Falle einer Vertragsunterschrift würde auch sein Ex-Club Bayern München noch rund 20 Millionen Euro an diesem Transfer verdienen. Die Bayern hatten Zirkzee vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro an den FC Bologna verkauft und sich dabei eine 50-prozentige Beteiligung an einem Weiterverkauf gesichert. Nach erfolgreichen Jahren in Italien steht nun ein Transfer zu ManUnited kurz bevor, wobei die Ablösesumme knapp über einer Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt. Zirkzee soll einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben und bereits am Freitag seinen Medizincheck in England absolvieren.

Manchester United hat nach der Vertragsverlängerung mit Chefcoach Erik ten Hag zwei neue Co-Trainer verpflichtet. Die Niederländer Ruud van Nistelrooy und Rene Hake werden Assistenten von ten Hag und haben Verträge bis Ende Juni 2026 unterschrieben. Van Nistelrooy kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er zuvor unter anderem für Real Madrid und den Hamburger SV gespielt hatte. Hake war zuletzt Trainer bei den Go Ahead Eagles aus Deventer. Ten Hag lobte die Erfahrung und neue Energie, die die beiden neuen Co-Trainer ins Team bringen.

Die Verpflichtung von Zirkzee und die Neubesetzung im Trainerteam zeigen, dass Manchester United ambitioniert ist und auf Erfolg aus ist. Mit einem starken Kader und einem erfahrenen Trainerteam strebt der Verein nach weiteren Erfolgen in der Premier League und international. Die Zusammenarbeit mit ten Hag, van Nistelrooy und Hake soll dazu beitragen, das Team auf das nächste Level zu bringen und die gesteckten Ziele zu erreichen.

